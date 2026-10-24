Новые правила касаются не только работы ОСМД, но и оформления земли под жильем, ответственности управителей и учета недвижимости . Однако пока речь идет о законодательных предложениях, а не о действующих требованиях.

Соответствующие положения содержит проект закона "Об управлении жилищным фондом", сообщает Кабинет Министров Украины. Документ предполагает несколько направлений реформы.

Что предлагают для домов без ОСМД

Одно из новшеств — создание простого общества совладельцев в многоэтажках, где не было создано объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Такое юридическое лицо должно представлять интересы владельцев квартир и нежилых помещений. Она сможет координировать общие вопросы содержания жилья и взаимодействовать с управляющим. Конкретный порядок работы будет зависеть от окончательного текста документа, если он будет принят.

Как могут изменить правила по придомовой территории

Новые правила также касаются земельных участков под многоквартирными домами. Авторы законопроекта предлагают ввести отдельную категорию – «земли многоквартирного дома».

Это должно юридически увязать участок со зданием и урегулировать права совладельцев на соответствующую территорию. Однако само предложение не означает, что владельцы квартир автоматически получат оформленное право на землю у жилья. Для этого потребуются законодательные изменения и процедуры.





Что предусмотрели для управляющих и владельцев

Новые правила могут установить требования к квалификации управляющих и более точно определить их ответственность за состояние зданий.

Кроме того, предлагают создать единую цифровую систему учета жилищного фонда. Она должна объединить реестр, электронный кабинет и портал с данными о зданиях, их техническом состоянии, форме управления, ОСМД и управляющих.

Проект предусматривает механизмы страхования жилищного фонда. Условия такого страхования, порядок применения и возможные расходы совладельцев будут зависеть от окончательных норм.

Следовательно, предлагаемые изменения могут повлиять на управление многоэтажками, использование придомовых территорий и доступ к информации о жилье. Но оценивать конкретные обязанности собственников можно будет при принятии закона и определении порядка его применения.