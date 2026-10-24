За девять месяцев 2026 года Украина ввезла 14,7 тысячи тонн сала и жировой продукции — на 14,8% больше, чем в прошлом году, из них 60,4% поступило из Польши.

Подорожание продуктов в Украине затронуло и стратегический продукт — сало: объемы его импорта за девять месяцев 2026 года заметно выросли. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, которые приводит AgroReview.

С января по сентябрь Украина ввезла 14,7 тысячи тонн сала, свиного и птичьего жира. Это на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Параллельно импорт свинины вырос почти на 50%, что указывает на общую тенденцию к увеличению закупок мясной продукции за рубежом.

Сколько стоил импорт и кто поставляет

В денежном выражении импорт сала достиг 17,5 миллиона долларов США — это на 19% больше, чем в прошлом году. Рост объясняется не только большими физическими поставками, но и более высокими мировыми ценами и изменением структуры зарубежных поставщиков.

Основную часть продукции везут из Европейского Союза. На Польшу приходится 60,4% всего импорта сала и жировой продукции, на Германию — 28,1%, а на Испанию — 8,5%. Такая концентрация фактически делает украинский рынок сала зависимым от трех стран ЕС.

Рост импорта создает прямую конкуренцию для отечественных производителей. Украинские хозяйства вынуждены предлагать качественный продукт по доступной цене, чтобы удержать покупателя. Одновременно увеличение импортных поставок давит на валютный рынок, ведь часть расчетов за сало происходит в долларах.

Что будет с ценами на сало дальше

По прогнозам, во второй половине 2026 года темпы импорта могут замедлиться, если украинские производители нарастят переработку и повысят эффективность производства. Пока же рост ввоза жировой продукции сохраняется.

Для потребителя это означает, что значительная часть сала на полках магазинов и на рынках имеет иностранное происхождение. Из 14,7 тысячи тонн ввезенной продукции подавляющее большинство поступило из Польши, Германии и Испании.

Ранее Politeka сообщала, подорожание строительных материалов в Украине: как уничтожение складов изменило стоимость ремонтов.

Также Politeka сообщала, штрафы с 1 ноября: украинцев предупредили, за что придется заплатить до 680 гривен.

Как сообщала Politeka, денежная помощь в Днепропетровской области: кому доступны выплаты по международной программе.