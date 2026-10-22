Подорожчання продуктів в Україні до кінця осені може сягнути 10–20%.

Подорожчання продуктів найбільше торкнеться молочної продукції, овочів і хліба, прогнозують в аграрній галузі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, окремі товари можуть зрости в ціні на п’яту частину, а хліб до кінця року — на 6–10%.

Які продукти можуть подорожчати

Найбільше ризикують додати у вартості молочні товари та овочі. Частину врожаю восени закладають на тривале зберігання, а після завершення сезону збору деяких культур Україна починає більше залежати від імпорту.

Це збільшує витрати на зберігання, перевезення й закупівлю продукції. Тому подорожчання продуктів у холодний сезон може стати відчутнішим для покупців.

Хліб також може коштувати дорожче. За прогнозом Марчука, до завершення року ціни на нього можуть зрости на 6–10%. Остаточна зміна залежатиме від витрат виробників та ситуації в енергетичному секторі.

Чому зростатимуть ціни

Одна з причин — сезонні зміни. Коли власного врожаю певних овочів стає менше, на ринок надходить більше імпортних товарів. Їхня ціна залежить від вартості закупівлі та доставки.

Інший чинник — проблеми з електропостачанням. Через атаки на енергетичну інфраструктуру виробники, переробні підприємства й торговельні мережі змушені використовувати альтернативні джерела живлення. Робота генераторів потребує пального, а додаткові витрати зрештою можуть позначитися на цінниках у магазинах.

Таким чином, подорожчання продуктів восени пов’язане не з однією причиною, а з поєднанням сезонних умов, витрат на зберігання та енергозабезпечення. За прогнозом експерта, найбільше зміни можуть відчути покупці молочних товарів, овочів і хліба.