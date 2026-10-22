Після скандалу з обідами Міносвіти перевірило понад 5600 навчальних закладів і назвало головні зауваження до шкільних їдалень.

Перевірка шкіл після скандалу з харчуванням охопила всю країну: від початку реформи шкільного харчування в Україні перевірили понад 5600 навчальних закладів, і більшість із них відповідають встановленим вимогам.

Такі підсумки оприлюднив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, реформа, ініційована першою леді Оленою Зеленською, має не лише нагодувати дітей, а й сформувати в них здорові харчові звички та розуміння збалансованого раціону.

"Цей проєкт — не просто про соціальну допомогу дітям. Це про зміну мислення та підходів. Ми всі разом хочемо, щоб у наших дітей сформувалися нові харчові звички", — наголосив міністр.

Які результати перевірок

Станом на зараз у межах перевірки оглянули понад 5600 шкіл, і понад 95% із них повністю відповідають вимогам. Утім, у частині закладів виявили недоліки, які стосуються насамперед забезпечення питною водою та дотримання вимог до сезонного меню.

Після запуску реформи уряд доручив проводити її моніторинг разом із Держпродспоживслужбою, Державною службою якості освіти та Міністерством економіки. Перевірки мають допомогти громадам виявляти проблеми та усувати їх на місцях.

Крім того, Міністерство освіти і науки провело опитування, у якому взяли участь понад 35 тисяч учасників освітнього процесу — батьки, учні та вчителі. Понад 80% респондентів позитивно оцінили якість, смак їжі та організацію харчування у своїх школах.

З чого почався скандал

Нагадаємо, що з початку вересня в соцмережах почали масово з'являтися скандальні фото обідів у навчальних закладах. Зокрема, в одній зі шкіл обід складався із сирої моркви, хліба та шматочка запіканки — саме ці кадри й підштовхнули до масштабної перевірки їдалень.

Над усуненням виявлених недоліків, за словами міністра, продовжують працювати спільно з місцевою владою та контролюючими органами.

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