Четвер, 22 жовтня, за прогнозом видання Horoscope.com, буде днем дрібних хвилювань і несподіваних дзвінків. Комусь доведеться почекати на новини, комусь — просто розслабитися і отримати задоволення від спілкування з близькими. Головне правило дня — не поспішати з висновками і не зациклюватися на дрібницях, які вирішаться самі.

Овен

Увечері на вас чекає приємна метушня — щось на кшталт домашнього прийому чи вечері для рідних. Можуть з'явитися сумніви, чи вийде все так, як задумано, чи сподобається гостям частування. Відкиньте тривогу: все пройде добре, якщо ви будете собою — щирим і життєрадісним господарем. Вечір запам'ятається всім учасникам надовго. Зосередьтеся на атмосфері, а не на дрібних огріхах, і отримайте задоволення від спільного часу.

Телець

Сьогодні у вашому районі може відбутися невелика зустріч чи посиденьки сусідів. Якщо у вас є партнер, підете разом; якщо ви вільні — зустрінете старих знайомих, а можливо, і нове цікаве знайомство, трохи старше за вас. Не варто триматися осторонь — саме невимушена атмосфера подарує приємні емоції. Дозвольте собі розслабитися, забути про справи хоча б на кілька годин і насолодитися товариством без зайвих очікувань.

Близнюки

День пройде під знаком розмов різного штибу. Можливо, подзвонять батьки або старші родичі — розмова буде спокійною, без зайвого напруження, але теплою. Пізніше варто самим зв'язатися з друзями чи колегами: у когось із них трапилася хороша новина, і ваші вітання будуть дуже доречними. Такий день добре провести в режимі живого спілкування — телефонуйте, пишіть, цікавтеся справами людей навколо.

Рак

Людина, дзвінка якої ви чекаєте, сьогодні може змовчати — і це здатне трохи занепокоїти. Не соромтеся подзвонити самі: ваш знайомий міг просто проспати чи заклопотатися роботою й сімейними справами, але точно пам'ятає про вас. Після розмови настрій покращиться — варто вийти на прогулянку своїм районом, щоб трохи провітритися і переключитися. Про вас не забули, тож не варто накручувати себе.

Лев

Фінансове питання сьогодні може викликати занепокоєння — очікувана оплата чи переказ затримується. Можливо, проєкт, над яким ви працюєте, вимагає більше часу, ніж планувалося, тому гроші прийдуть пізніше. Ключове слово тут — «затримка», а не «скасування». Наберіться терпіння і не витрачайте сили на зайве хвилювання: кошти дійдуть до вас, просто трохи пізніше, ніж хотілося б.

Діва

Бажання зустрітися з друзями сьогодні особливо сильне, але втілити план одразу може завадити незакінчена робота чи побутові справи. Не впадайте у відчай — доведіть справи до кінця, і шанс провести вечір так, як мріялося, все ж з'явиться. Головне — не відкладати обов'язки на потім, а розібратися з ними якомога швидше, щоб звільнити час для спілкування без почуття провини.

Терези

Кар'єрна мета, якої ви прагнете, сьогодні може здаватися недосяжною, і виникне спокуса подумати, що всі зусилля були марними. Не піддавайтеся цьому настрою: за лаштунками відбувається більше, ніж ви бачите, і ваші шанси залишаються в силі. Не варто присвячувати весь день тривожним думкам про роботу — краще розслабитися і перемкнутися на щось приємне. Ясність щодо ситуації прийде найближчим часом.

Скорпіон

Якщо ви зараз вивчаєте щось нове, сьогодні матеріал може здаватися заплутанішим, ніж зазвичай. Якась концепція чи ідея попервах просто не складається докупи — і це нормально. Не варто сидіти над нею годинами: перемкніться на інші справи, а розуміння прийде саме собою, коли ви цього не чекатимете. Терпіння та трохи дистанції допоможуть побачити рішення набагато швидше, ніж вперте намагання «продавити» проблему.

Стрілець

Вранці вас може турбувати уривок напівзабутого сну, який ніяк не вдається пригадати повністю. Не намагайтеся силоміць відтворити деталі — можливо, пам'ятати весь сюжет і не потрібно. Поміркуйте над тим фрагментом, який залишився в пам'яті: з часом щось у буденному житті нагадає про сон і допоможе зрозуміти його сенс. Не перетворюйте це на нав'язливу ідею — зрештою, це лише сон.

Козеріг

Сьогодні у голові можуть крутитися думки про якесь юридичне чи формальне питання. Імовірно, власна тривожність перебільшує масштаб труднощів більше, ніж вони того варті. Спробуйте подивитися на ситуацію об'єктивніше, а краще — знайдіть компетентну людину, яка пояснить реальний стан справ. Швидше за все, виявиться, що хвилюватися не було особливих причин. На сьогодні дозвольте собі трохи розслабитися і не драматизувати.

Водолій

День підходить для того, щоб попросити чиєїсь поради чи допомоги, і соромитися цього не варто. Ви звикли пишатися власною незалежністю та винахідливістю, тому зазвичай допомагаєте іншим, а не навпаки. Але вміння вчасно звернутися по підтримку — це не слабкість, а ознака зрілості. Сьогодні гарний момент, щоб дозволити комусь зробити щось для вас, і це точно піде на користь справі.

Риби

Близька людина сьогодні може здаватися не надто готовою проводити з вами весь час — ймовірно, її чекають сімейні справи чи обов'язки. Перші емоції можуть бути неприємними, але насправді зустрітися і провести приємний час разом усе ж вдасться, просто не варто розраховувати на цілий день. Вільні години використайте для себе: відпочиньте, приведіть себе до ладу і підготуйтеся до зустрічі в гарному настрої.