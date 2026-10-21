Переоформити нерухомість у Києві, перебуваючи за кордоном, можна у два способи.

З початком війни процес купівлі-продажу нерухомості в Україні ускладнився, особливо для власників, які перебувають за кордоном, повідомляє Politeka.net.

Якщо ви не можете особисто бути присутніми, потрібно правильно підготувати документи та скористатися довіреністю.

Як переоформити нерухомість дистанційно

Основний спосіб – оформлення генеральної довіреності, яка дозволяє довіреній особі в Києві підписати угоду у нотаріуса. Для переоформлення нерухомості зазвичай використовують:

Договір купівлі-продажу – якщо майно продається.

Договір дарування – у разі безоплатної передачі.

Попри поширену думку, укласти угоду онлайн через "Дію" неможливо – потрібна особиста присутність представника.

Необхідні документи

Щоб переоформити нерухомість у Києві, перебуваючи за кордоном, знадобляться:

Генеральна довіреність

Копії паспорта та ІПН

Документи на право власності

Нотаріальна згода подружжя (якщо майно спільне)

Довідка про оцінку нерухомості

Технічний паспорт

Довідка про зареєстрованих осіб

Якщо у квартирі прописані діти, їх необхідно виписати, що може ускладнити процес.

Як оформити довіреність за кордоном

Є два варіанти:

Через консульство України – документ одразу матиме юридичну силу.

Через місцевого нотаріуса – довіреність потрібно перекласти та апостилювати.

Перед оформленням варто проконсультуватися з юристом.

Важливі нюанси переоформлення нерухомості

Перевірте, чи немає обтяжень на майно.

Врахуйте, що довіреність має обмежений термін дії.

Якщо у квартирі зареєстровані діти, їх потрібно виписати.