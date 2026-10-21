Переоформить недвижимость в Киеве, находясь за границей, можно двумя способами.

С началом войны процесс купли-продажи недвижимости в Украине усложнился, особенно для владельцев, находящихся за границей, сообщает Politeka.net .

Если вы не можете лично присутствовать, нужно правильно подготовить документы и воспользоваться доверенностью.

Как переоформить недвижимость дистанционно

Основной способ – оформление генеральной доверенности , позволяющей доверенному лицу в Киеве подписать соглашение у нотариуса. Для переоформления недвижимости обычно используются:

Договор купли-продажи – если имущество продается.

Договор дарения – в случае бесплатной передачи.

Несмотря на распространенное мнение, заключить сделку онлайн через "Действие" невозможно – нужно личное присутствие представителя.

Необходимые документы

Чтобы переоформить недвижимость в Киеве, находясь за границей, понадобятся:

Генеральная доверенность

Копии паспорта и ИНН

Документы на право собственности

Нотариальное согласие супругов (если общее имущество)

Справка об оценке недвижимости

Технический паспорт

Справка о зарегистрированных лицах

Если в квартире прописаны дети, их нужно выписать, что может усложнить процесс.

Как оформить доверенность за границей

Есть два варианта:

Через консульство Украины – документ будет сразу иметь юридическую силу.

Через местного нотариуса – доверенность нужно перевести и апостилировать.

Перед оформлением следует проконсультироваться с юристом.

Важные нюансы переоформления недвижимости

Проверьте, нет ли обременений на имущество.

Учтите, что доверенность имеет ограниченный срок действия.

Если в квартире зарегистрированы дети, нужно выписать их.