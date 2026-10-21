С началом войны процесс купли-продажи недвижимости в Украине усложнился, особенно для владельцев, находящихся за границей, сообщает Politeka.net .
Если вы не можете лично присутствовать, нужно правильно подготовить документы и воспользоваться доверенностью.
Как переоформить недвижимость дистанционно
Основной способ – оформление генеральной доверенности , позволяющей доверенному лицу в Киеве подписать соглашение у нотариуса. Для переоформления недвижимости обычно используются:
Договор купли-продажи – если имущество продается.
Договор дарения – в случае бесплатной передачи.
Несмотря на распространенное мнение, заключить сделку онлайн через "Действие" невозможно – нужно личное присутствие представителя.
Необходимые документы
Чтобы переоформить недвижимость в Киеве, находясь за границей, понадобятся:
Генеральная доверенность
Копии паспорта и ИНН
Документы на право собственности
Нотариальное согласие супругов (если общее имущество)
Справка об оценке недвижимости
Технический паспорт
Справка о зарегистрированных лицах
Если в квартире прописаны дети, их нужно выписать, что может усложнить процесс.
Как оформить доверенность за границей
Есть два варианта:
Через консульство Украины – документ будет сразу иметь юридическую силу.
Через местного нотариуса – доверенность нужно перевести и апостилировать.
Перед оформлением следует проконсультироваться с юристом.
Важные нюансы переоформления недвижимости
Проверьте, нет ли обременений на имущество.
Учтите, что доверенность имеет ограниченный срок действия.
Если в квартире зарегистрированы дети, нужно выписать их.