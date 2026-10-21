Графіки відключення світла в Київській області 22 жовтня передбачають тимчасове знеструмлення частини Переяслава та навколишніх населених пунктів.

Графіки відключення світла в Київській області 22 жовтня пов’язані з профілактичними роботами, які ДТЕК Київські регіональні електромережі проведе для підвищення надійності електропостачання.

Повідомляє офіційний сайт Переяславської міськради.

За оприлюдненими даними, обмеження триватимуть з 08:30 до 19:00. До переліку потрапили десятки вулиць у місті Переяслав, селі Велика Каратуль, а також окремі хутори. Жителям цих населених пунктів варто заздалегідь перевірити свої адреси.

Де вимикатимуть електроенергію в Переяславі

У місті роботи охоплять вулиці Героїв Дніпра, Героїв Крут, Дніпровську, Літописну, Музейну, Небесної Сотні, Прибережну та Богдана Хмельницького.

Також до списку внесли провулок Береговий, де обмеження стосуватимуться будинків 16/1 і 16/2, та Золотоніське шосе.

На вулицях Героїв Дніпра та Героїв Крут зазначено кілька будинків. Зокрема, на першій — номери 33Б, 37, 39, 40, 40А, 46 і 48. На другій — будинки від №1 до №23, включно з окремими літерами в нумерації.

Які адреси потрапили до списку у Великій Каратулі

У селі Велика Каратуль знеструмлення заплановане на вулицях Вишневій, Квітковій, Кільцевій, Кооперативній, Луговій, Миру, Набережній, Озерній, Перемоги, Переяславській, Переяслівській, Польовій, Садовій, Сахна, Середній, Сонячній, Шевченка Тараса та Шкільній.

Графіки відключення світла в Київській області 22 жовтня також охоплюють хутір Мар’янівка й хутір Плескачі, що належать до зазначеної території.

На вулиці Миру у Великій Каратулі перелік особливо великий: він містить десятки номерів, зокрема будинки з літерними позначеннями. Тому мешканцям варто уважно звірити адресу з офіційним повідомленням.

Чому відключатимуть світло

ДТЕК пояснює необхідність робіт профілактикою електромереж і запобіганням аварійним ситуаціям. Такі заходи мають допомогти підвищити надійність електропостачання.

Перед початком робіт рекомендується зарядити телефони та інші необхідні пристрої. Якщо ваша адреса є в переліку, врахуйте можливу відсутність електроенергії протягом зазначеного часу.