Мобілізація в Україні передбачає дотримання правил військового обліку, а їх можливе порушення може стати причиною появи позначки про розшук у застосунку Резерв+.

Мобілізація в Україні не означає, що такий статус неможливо оскаржити дистанційно: у певних випадках військовозобов’язаний може подати електронне звернення.

Адвокат Олексій Мендрух пояснив, що одним із чинників під час перегляду статусу є строк притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо від моменту фіксації ймовірного порушення минув рік, окремі територіальні центри комплектування можуть самостійно прибрати відповідний запис.

Однак єдиного підходу немає. Не всі ТЦК автоматично оновлюють інформацію після спливу цього строку. Тому позначка іноді залишається в електронному документі.

Як подати заяву через Резерв+

За словами адвоката, якщо статус не зник, можна спробувати виправити інформацію онлайн. Для цього потрібно:

Відкрити застосунок Резерв+. Перейти до розділу «Сервіси». Вибрати функцію «Виправити дані онлайн». Описати ситуацію та пояснити, чому запис потребує перегляду.

У зверненні можна зазначити, що з дати фіксації ймовірного порушення минуло понад 12 місяців. Після подання заяви працівники ТЦК можуть перевірити обставини та переглянути внесені відомості.

Що робити, якщо позначка не зникає

Якщо електронне звернення не допомогло, адвокат радить надіслати письмову заяву безпосередньо до відповідного територіального центру комплектування. У ній слід викласти обставини справи, навести аргументи та попросити переглянути статус.

За результатами розгляду установа може задовольнити вимогу або надати офіційну відмову. Якщо відповідь не вирішує питання чи звернення розглянули неналежним чином, дії або бездіяльність ТЦК можна оскаржити в суді.

Мобілізація в Україні не передбачає автоматичного скасування позначки для всіх громадян після завершення року. Рішення залежить від обставин конкретної справи, підстав внесення інформації та дій відповідного органу.

Отже, якщо статус залишається в Резерв+, варто з’ясувати причину його появи, подати звернення та перевірити результат. Сам факт подання заяви ще не гарантує видалення запису.