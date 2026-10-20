Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 21 по 27 жовтня показує, що після короткого потепління в суботу до +17° температура почне знижуватися, а у вівторок столичний регіон охолоне до +12° вдень.

Прогноз короткочасних дощів у Київській області минулого тижня вже попереджав про мінливу погоду, а новий тиждень з 21 по 27 жовтня принесе регіону чергове похолодання після короткого потепління в суботу.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура коливатиметься від +12° до +17°, а вночі — від +8° до +12°.

У середу, 21 жовтня, вдень повітря прогріється до +16°, а вночі охолоне до +9°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У четвер, 22 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +15°, вночі — до +9°. Небо залишатиметься малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 23 жовтня, температура вдень утримається на позначці +15°, вночі опуститься до +11°. Хмарно з проясненнями, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У суботу, 24 жовтня, повітря прогріється до найвищої позначки тижня — +17° вдень, вночі буде +12°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У неділю, 25 жовтня, вдень стане прохолодніше — до +14°, а вночі температура опуститься до +8°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

У понеділок, 26 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть +13°, вночі — +8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 27 жовтня, повітря прогріється лише до +12° вдень — це найнижча денна позначка тижня, вночі буде +9°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтепліше в Київській області буде в суботу, 24 жовтня, коли вдень очікується +17°, а найпрохолодніше — у вівторок, 27 жовтня, з денною температурою +12°. Перепад температур за тиждень становить 5°. Опади синоптики прогнозують у четвер, 22 жовтня, та в п’ятницю, 23 жовтня.

Через поступове похолодання та можливі опади в середині тижня жителям Київської області варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку, а в четвер і п’ятницю — мати при собі парасольку та бути уважними за кермом через можливе погіршення видимості на дорогах.

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