Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 21 по 27 октября показывает, что после короткого потепления в субботу до +17° температура начнет снижаться, а во вторник столичный регион остынет до +12° днем.

Прогноз кратковременных дождей в Киевской области на прошлой неделе уже предупреждал о переменчивой погоде, а новая неделя с 21 по 27 октября принесет региону очередное похолодание после короткого потепления в субботу.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет колебаться от +12° до +17°, а ночью — от +8° до +12°.

В среду, 21 октября, днем воздух прогреется до +16°, а ночью похолодает до +9°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 22 октября, столбики термометров днем будут подниматься до +15°, ночью — до +9°. Небо останется малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 23 октября, температура днем удержится на отметке +15°, ночью опустится до +11°. Облачно с прояснениями, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 24 октября, воздух прогреется до самой высокой отметки недели — +17° днем, ночью будет +12°. Облачность малооблачная, без осадков.

В воскресенье, 25 октября, днем станет прохладнее — до +14°, а ночью температура опустится до +8°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

В понедельник, 26 октября, столбики термометров днем покажут +13°, ночью — +8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 27 октября, воздух прогреется лишь до +12° днем — это самая низкая дневная отметка недели, ночью будет +9°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Итак, самым теплым в Киевской области будет суббота, 24 октября, когда днем ожидается +17°, а самым прохладным — вторник, 27 октября, с дневной температурой +12°. Перепад температур за неделю составляет 5°. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, 22 октября, и в пятницу, 23 октября.

Из-за постепенного похолодания и возможных осадков в середине недели жителям Киевской области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста, а в четверг и пятницу — иметь при себе зонт и быть внимательными за рулем из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.

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