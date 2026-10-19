Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 20 по 26 жовтня показує помірне похолодання та два дні з можливими опадами: максимум удень сягне +18°, а мінімум опуститься до +14°.

попередній прогноз для регіону вже фіксував похолодання, і нові дані підтверджують цю тенденцію — наступного тижня у Київській області стане ще прохолодніше, а до того ж синоптики очікують два дні з можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Київській області з 20 по 26 жовтня коливатимуться від +14° до +18°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +9°-+11°.

У вівторок, 20 жовтня, повітря прогріється до +18° вдень, а вночі похолодає до +11°. Хмарність очікується мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

У середу, 21 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +15° вдень і +9° вночі. Хмарність залишиться мінливою, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 22 жовтня, температура утримається на позначці +17° вдень, вночі ж похолодає до +9°. Хмарність прогнозують мінливу, без опадів.

У п’ятницю, 23 жовтня, вдень очікується +16°, а вночі +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не передбачається.

У суботу, 24 жовтня, денна температура становитиме +15°, нічна — +10°. Хмарність збережеться з проясненнями, дощу синоптики не прогнозують.

У неділю, 25 жовтня, повітря прогріється лише до +14° — це буде найпрохолодніший день тижня. Вночі температура опуститься до +10°, хмарно з проясненнями, і саме цього дня знову можливі опади.

У понеділок, 26 жовтня, стовпчики термометрів підніматимуться до +17° вдень і +11° вночі. Хмарність очікується з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 20 жовтня, з температурою +18°, а найпрохолоднішим — неділя, 25 жовтня, коли повітря прогріється лише до +14°. Перепад температур за тиждень становить 4°, а можливі опади синоптики прогнозують у середу, 21 жовтня, та в неділю, 25 жовтня.

Через можливі опади у середу та неділю варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі. А оскільки нічні температури опускаються до +9°, увечері та вранці краще одягатися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку.

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