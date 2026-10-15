Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 16 по 22 жовтня обіцяє затяжні дощі та прохолоду: максимум удень складе +15°, а мінімум — +11°, опади синоптики прогнозують аж п’ять днів поспіль.

прогноз погоди на попередній тиждень уже попереджав про затяжні дощі у Київській області, і новий тиждень з 16 по 22 жовтня підтверджує цю тенденцію — опади синоптики прогнозують аж п’ять днів поспіль.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +11° до +15°, а нічні — від +7° до +12°.

У п’ятницю, 16 жовтня, повітря прогріється до +12° вдень, а вночі похолодає до +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 17 жовтня, стовпчики термометрів піднімуться до +15° вдень, вночі — до +10°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У неділю, 18 жовтня, вдень утримається +15°, а вночі потепліє до +12° — це найтепліша ніч тижня. Небо буде хмарним, синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 19 жовтня, температура вдень опуститься до +11° — це найнижча денна позначка тижня, а вночі залишиться на рівні +11°. Хмарно, можливі опади.

У вівторок, 20 жовтня, вдень знову потеплішає до +15°, а вночі похолодає до +10°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 21 жовтня, вдень утримається +14°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 22 жовтня, завершальний день тижня принесе +14° вдень і +7° вночі — це найхолодніша ніч періоду. Небо буде малохмарним, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане субота, 17 жовтня, з температурою +15° удень, а найпрохолоднішим — понеділок, 19 жовтня, коли повітря прогріється лише до +11°. Перепад денних температур за тиждень складе 4°. Опади синоптики прогнозують у п’ятницю, суботу, неділю, понеділок та вівторок — з 16 по 20 жовтня, тоді як середа і четвер пройдуть без опадів.

Оскільки більшу частину тижня в Київській області синоптики прогнозують опади, мешканцям варто мати при собі парасольку та взуття з нековзкою підошвою, а водіям — бути особливо уважними на дорозі через можливу слизькість. Прохолодні ночі до +7°...+8° у другій половині тижня також варто врахувати: вдягайтеся тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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