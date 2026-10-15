Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 16 по 22 октября обещает затяжные дожди и прохладу: максимум днем составит +15°, а минимум — +11°, осадки синоптики прогнозируют аж пять дней подряд.

прогноз погоды на предыдущую неделю уже предупреждал о затяжных дождях в Киевской области, и новая неделя с 16 по 22 октября подтверждает эту тенденцию — осадки синоптики прогнозируют аж пять дней подряд.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +11° до +15°, а ночные — от +7° до +12°.

В пятницу, 16 октября, воздух прогреется до +12° днем, а ночью похолодает до +8°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 17 октября, столбики термометров поднимутся до +15° днем, ночью — до +10°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В воскресенье, 18 октября, днем удержится +15°, а ночью потеплеет до +12° — это самая теплая ночь недели. Небо будет облачным, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 19 октября, температура днем опустится до +11° — это самая низкая дневная отметка недели, а ночью останется на уровне +11°. Облачно, возможны осадки.

Во вторник, 20 октября, днем снова потеплеет до +15°, а ночью похолодает до +10°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 21 октября, днем удержится +14°, а ночью столбики термометров опустятся до +8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 22 октября, завершающий день недели принесет +14° днем и +7° ночью — это самая холодная ночь периода. Небо будет малооблачным, без осадков.

Самым теплым днем недели станет суббота, 17 октября, с температурой +15° днем, а самым прохладным — понедельник, 19 октября, когда воздух прогреется лишь до +11°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник и вторник — с 16 по 20 октября, тогда как среда и четверг пройдут без осадков.

Поскольку большую часть недели в Киевской области синоптики прогнозируют осадки, жителям стоит иметь при себе зонт и обувь с нескользящей подошвой, а водителям — быть особенно внимательными на дороге из-за возможной скользкости. Прохладные ночи до +7°...+8° во второй половине недели также стоит учесть: одевайтесь теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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