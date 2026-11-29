Кабмин расширил возможности «Мрии»: искусственный интеллект будет проверять домашние задания учеников, а бумажную записку от родителей о пропуске занятий заменит цифровая функция в приложении.

В государственном образовательном приложении «Мрия» появятся сразу две новые функции: искусственный интеллект будет проверять домашние задания учеников, а бумажную записку от родителей о пропуске занятий заменит цифровая версия. Решение расширить возможности приложения принял Кабинет министров Украины.

О нововведениях сообщило профильное юридическое издание sud.ua. Для родителей это означает, что больше не придётся каждый раз писать записку от руки, когда ребёнок пропускает уроки.

Что такое «Мрия»

«Мрия» - это единая государственная экосистема цифрового образования Украины. Она работает как веб-портал и как мобильное приложение для учеников, родителей, учителей и администрации школ.

Проект реализуют Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки. Развитие платформы также поддерживают международные партнёры, в частности программа EGAP при поддержке Швейцарии, а также Google.org и ЮНИСЕФ.

ИИ проверит домашку

Главное нововведение - проверка домашних заданий с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм возьмёт на себя часть рутинной проверки, которую раньше учителя выполняли вручную.

Для родителей это быстрая обратная связь: результаты проверки будут появляться в приложении, поэтому не нужно ждать, пока учитель вернёт тетрадь после уроков.

Как родителям подготовиться к новым функциям

Чтобы всё работало, родителям стоит сделать несколько шагов:

загрузить приложение «Мрия» или обновить его до последней версии;

войти в свой профиль отца или матери;

проверить, привязана ли школа ребёнка к платформе.

После обновления в приложении должен появиться раздел, где можно подать записку об отсутствии ребёнка, а также блок с проверкой домашних заданий.

Новые функции будут внедрять поэтапно, поэтому в разных школах они могут заработать не одновременно.