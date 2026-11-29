Vodafone с 1 декабря 2026 года повышает цены на домашний интернет. Самый популярный пакет Gigabit Net подорожает на 50 грн - до 300 грн в месяц.

Подорожание интернета в Украине: с 1 декабря 2026 года Vodafone повышает цены на домашний интернет. Цены на эту услугу оператор не пересматривал с 2023 года.

С начала декабря обновят стоимость тарифных планов линейки Gigabit Net. Самый популярный пакет Vodafone Gigabit Net будет стоить 300 грн в месяц - на 50 грн больше, чем сейчас, сообщает AgroReview.

Абонентов о новых ценах предупредят персональным SMS. Проверить актуальную стоимость также можно в личном кабинете на сайте оператора.

Почему Vodafone повышает цены

В компании объясняют: поддержка автономной работы сети во время отключений электроэнергии требует больше ресурсов. Подорожали топливо для генераторов, аккумуляторные батареи, сетевое оборудование, оптоволокно и материалы для ремонта.

Что входит в пакет Gigabit Net

Несмотря на повышение стоимости, тарифы Gigabit Net предусматривают безлимитный домашний интернет со скоростью до 1000 Мбит/с и доступ к более чем 90 телеканалам через Vodafone TV.

По данным оператора, благодаря системам резервного питания сеть может работать до четырех суток во время отключения света. Но чтобы пользоваться интернетом без электричества, резервное питание должно быть и в оборудовании самого абонента.

Как сэкономить на тарифе

Снизить расходы можно, перейдя на комбинированные пакеты GigaCombo: в них входят мобильная связь, домашний интернет и цифровое телевидение. Стандартная цена самого дешевого пакета - 350 грн в месяц.

В течение первых шести месяцев пользования действует скидка 100 грн, то есть фактически абонент будет платить 250 грн ежемесячно.

Для сравнения: в ноябре о повышении цен на связь объявил и оператор Киевстар. Тарифный план «ВСЕ РАЗОМ Легкий» подорожал с 370 до 470 грн в месяц.

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