В декабре 2026 года Ощадбанк оставляет базовое обслуживание пенсионных карт бесплатным, а пенсии будут начисляться без комиссий. В то же время с 10 декабря вступают в силу новые тарифы на отдельные операции.

Тарифы Ощадбанка для пенсионеров в декабре в основном остаются без изменений: базовое обслуживание карт для выплат по-прежнему бесплатное, а пенсии будут зачисляться без каких-либо комиссий.

О новых тарифах сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию, опубликованную на портале государственного Ощадбанка. В декабре 2026 года будут действовать такие условия на услуги и операции:

оформление и обслуживание карт - бесплатно;

зачисление пенсий и социальных выплат - 0 грн;

снятие наличных в банкоматах и кассах Ощадбанка - 0 грн;

снятие в банкоматах других банков - 0 грн, но только до 10 000 грн в месяц, сверх лимита - 1% от суммы плюс 5 грн;

пополнение карты в сети Ощадбанка - 0 грн (при наличии карты), по номеру без карты - 1%;

оплата коммунальных услуг в мобильном приложении - 0 грн;

переводы на карты других банков через приложение - 0,5% от суммы, на карту Ощада по номеру телефона - 3 грн;

SMS-уведомления - 15 грн в месяц, Viber - 10 грн в месяц.

Главный нюанс, который стоит запомнить, - бесплатное снятие наличных в чужих банкоматах ограничено 10 000 грн в месяц. Если снять больше, придется заплатить 1% плюс 5 грн за операцию. Поэтому выгоднее снимать деньги в собственных банкоматах Ощадбанка или не превышать месячный лимит.

С 10 декабря в банке появятся новые услуги и тарифы. В частности, заработает почтовая доставка платежных карт: некоторое время она будет бесплатной, а позже за доставку по Украине возьмут 80 грн, в страны сети почтового оператора - 500 грн, в остальные страны мира - 1 000 грн.

Также с 10 декабря начнет действовать комиссия за расчеты в категории развлечений и лотерей (MCC 7995): за собственные средства в Украине спишут 1% от суммы, за границей - 2%. Карты, срок действия которых истек во время военного положения, будут работать до конца месяца.

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Для пенсионеров и дальше доступна программа «Мой пенсионный депозит». Минимальный вклад - от 1 000 грн (или от 100 долларов или евро), пополнять можно от 200 грн.

Базовая ставка в гривне: 11,5% годовых на 3 месяца, 12% на 6, 24 или 36 месяцев и 12,5% на 12 месяцев. За онлайн-оформление в приложении добавят 0,25%, еще 0,25% - за автопролонгацию.

Что стоит сделать клиенту

Чтобы не платить лишнего, снимайте наличные в банкоматах Ощадбанка или следите за месячным лимитом в 10 000 грн. Переводы на другие банки выгоднее делать там, где комиссия фиксированная, а за коммуналку платить через мобильное приложение - там нулевая комиссия.

Ранее Politeka сообщала, ощадбанк введет комиссию за азартные игры с 10 декабря.

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