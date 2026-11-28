Военнослужащие, ветераны и люди, вернувшиеся из плена, могут получить государственный грант до 3000 гривен в месяц на подготовку к НМТ по программе «Зимний вступ».

Помощь ветеранам и военным на подготовку к НМТ предусмотрена государственной программой «Зимний вступ». Она даёт возможность бесплатно пройти подготовительные курсы перед поступлением в университет.

Размер гранта составляет до 3000 гривен в месяц. Кроме того, участники могут получить компенсацию за проживание в общежитии и ежемесячную помощь на базовые нужды, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кто может принять участие

Воспользоваться программой могут ветераны, люди, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года, а также военные и гражданские, вернувшиеся из российского плена.

Подать заявку могут и действующие военнослужащие, однако для этого им нужно получить письменное разрешение командования. Все кандидаты должны иметь полное общее среднее образование или завершать его получение в текущем учебном году.

В Минобороны подчеркнули, что участие в программе не освобождает военных от выполнения служебных обязанностей.

Какие суммы предусмотрены

Государственная финансовая поддержка предусмотрена для участников дневной формы обучения. Они могут получить грант на оплату курсов в размере до 3000 гривен в месяц и компенсацию за проживание в общежитии до 800 гривен ежемесячно.

Также предусмотрена ежемесячная помощь на базовые нужды, которая сейчас составляет 3328 гривен. На неё могут претендовать участники, не получающие других выплат из государственного бюджета.

Грант на подготовку к НМТ можно получить лишь один раз. Он может полностью или частично покрывать стоимость обучения в зависимости от цены курсов. Всего в программе участвуют 94 украинских вуза.

Как подать заявку

Чтобы присоединиться к программе, необходимо выбрать университет из перечня Министерства образования и науки Украины и подать электронное заявление через сайт учебного заведения.

Мотивационное письмо и необходимые документы нужно отправить на электронную почту университета. Сроки приёма заявлений каждый вуз определяет самостоятельно, а набор слушателей проводят один или два раза в год - не позднее 1 декабря и/или 1 марта.

Льготы после завершения

После успешного завершения нулевого курса участники программы могут получить 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу при поступлении. Для этого необходимо поступать в тот же университет, где проходил подготовку, и выбрать специальность, которой государство оказывает особую поддержку.

Воспользоваться дополнительными баллами можно только в год завершения подготовительных курсов. Программу «Зимний вступ» МОН запустило в 2025 году как экспериментальный проект.

Ранее Politeka сообщала, «Зимний вступ» для военных и ветеранов: кто может бесплатно подготовиться к НМТ.