Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что на реформу пенсионной системы ежегодно нужно около 170 млрд грн дополнительных выплат, почти до 200 млрд грн. Таких денег у правительства пока нет, поэтому ищут компромиссное решение.

Пенсионная реформа в Украине потребует около 170 млрд грн дополнительных выплат ежегодно. Такую цифру в пятницу, 27 ноября, назвал премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По базовому сценарию реформы, над которым правительство сейчас работает, ежегодные дополнительные выплаты могли бы достичь почти 200 млрд грн. «На данный момент это неподъемная цифра», - признал премьер.

Корецкий подчеркнул, что правительство понимает: реформу нужно проводить, а пенсии повышать. Однако найти всю сумму сразу невозможно, поэтому ищут компромисс, который позволит двигаться шаг за шагом.

Что известно о реформе

Законопроект о реформе пенсионной системы Минсоцполитики завершило еще в конце сентября. Программа деятельности правительства предусматривает запуск добровольной накопительной системы пенсионного обеспечения в 2027 году.

Первые накопления могли начаться уже с 2026 года, но обязательная накопительная система пока считается преждевременной. Финансовый рынок еще не готов эффективно инвестировать средства будущих пенсионеров.

Чего ждать пенсионерам

Пока правительство не закроет финансовый разрыв, резкого повышения пенсий в рамках реформы не будет. Точных сроков запуска новой солидарной системы премьер не назвал, но заверил, что от идеи повышать выплаты не отказываются.

Постепенные шаги могут заработать раньше полной реформы, поэтому часть изменений, вероятно, затронет пенсионеров уже в ближайшие годы.

Ранее Politeka сообщала, в Кабмине рассказали, когда могут заработать новые правила выплат.