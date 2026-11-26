Многодетные семьи и семьи погибших ветеранов могут платить за коммуналку только половину стоимости. Для первых действует ограничение по доходу, для вторых - нет, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Субсидия на коммунальные услуги в Украине помогает покрыть часть платежки, но отдельным семьям государство гарантирует другую поддержку - скидку 50% на коммуналку. Пенсионный фонд объяснил, кто имеет на нее право и как ее оформить.

Льготой могут воспользоваться семьи, которые воспитывают троих и больше детей. Но для многодетных семей действует ограничение по доходу.

Среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 гривен. Если доход выше этого порога, льготу не назначат, но можно обратиться в ПФУ за жилищной субсидией.

Для семей погибших ветеранов войны и Защитников Украины правила другие. Они получают скидку 50% без проверки доходов.

На какие услуги распространяется скидка

Государство компенсирует не половину любой суммы в платежке, а только в пределах социальных нормативов. Для оплаты жилья считают 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого члена семьи, который имеет право на льготу, плюс 10,5 квадратного метра на семью.

Скидка 50% распространяется на оплату таких услуг:

содержание жилья и коммунальные услуги;

электроэнергию;

природный газ;

водоснабжение и водоотведение;

сжиженный газ или печное бытовое топливо, если в доме нет централизованного отопления.

Если потребление превышает установленные нормы, за излишек придется платить по полному тарифу.

Как оформить льготу

Тем, кто получил право на скидку впервые, нужно обратиться в Пенсионный фонд и внести сведения в Реестр лиц, которые имеют право на льготы.

Для оформления понадобятся заявление, паспорт, идентификационный код, документ, подтверждающий льготный статус. Многодетным семьям дополнительно нужны удостоверения и свидетельства о рождении детей.

Подать документы можно в сервисном центре ПФУ, через ЦНАП, почтой или онлайн через вебпортал Пенсионного фонда. Если человек уже пользовался льготой и состав семьи не изменился, повторно оформлять ее не нужно - начисления продолжаются автоматически.

Какие еще скидки доступны

Участники боевых действий могут рассчитывать на скидку 75% на жилищно-коммунальные услуги в пределах нормативов. А 100% льготу имеют отдельные пенсионеры, которые раньше работали в селе педагогами, медиками, работниками культуры или библиотекарями и после выхода на пенсию остались там жить.

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