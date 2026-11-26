Субсидия на коммунальные услуги в Украине помогает покрыть часть платежки, но отдельным семьям государство гарантирует другую поддержку - скидку 50% на коммуналку. Пенсионный фонд объяснил, кто имеет на нее право и как ее оформить.
Льготой могут воспользоваться семьи, которые воспитывают троих и больше детей. Но для многодетных семей действует ограничение по доходу.
Среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 гривен. Если доход выше этого порога, льготу не назначат, но можно обратиться в ПФУ за жилищной субсидией.
Для семей погибших ветеранов войны и Защитников Украины правила другие. Они получают скидку 50% без проверки доходов.
На какие услуги распространяется скидка
Государство компенсирует не половину любой суммы в платежке, а только в пределах социальных нормативов. Для оплаты жилья считают 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого члена семьи, который имеет право на льготу, плюс 10,5 квадратного метра на семью.
Скидка 50% распространяется на оплату таких услуг:
- содержание жилья и коммунальные услуги;
- электроэнергию;
- природный газ;
- водоснабжение и водоотведение;
- сжиженный газ или печное бытовое топливо, если в доме нет централизованного отопления.
Если потребление превышает установленные нормы, за излишек придется платить по полному тарифу.
Как оформить льготу
Тем, кто получил право на скидку впервые, нужно обратиться в Пенсионный фонд и внести сведения в Реестр лиц, которые имеют право на льготы.
Для оформления понадобятся заявление, паспорт, идентификационный код, документ, подтверждающий льготный статус. Многодетным семьям дополнительно нужны удостоверения и свидетельства о рождении детей.
Подать документы можно в сервисном центре ПФУ, через ЦНАП, почтой или онлайн через вебпортал Пенсионного фонда. Если человек уже пользовался льготой и состав семьи не изменился, повторно оформлять ее не нужно - начисления продолжаются автоматически.
Какие еще скидки доступны
Участники боевых действий могут рассчитывать на скидку 75% на жилищно-коммунальные услуги в пределах нормативов. А 100% льготу имеют отдельные пенсионеры, которые раньше работали в селе педагогами, медиками, работниками культуры или библиотекарями и после выхода на пенсию остались там жить.
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