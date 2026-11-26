В канадской провинции Онтарио полиция остановила водителя Tesla Model Y, который спал за рулем во время работы автопилота FSD. Мужчину оштрафовали на 490 канадских долларов.

В канадской провинции Онтарио полиция остановила водителя Tesla Model Y, который спал за рулем во время работы автопилота Full Self-Driving (FSD). Мужчину оштрафовали на 490 канадских долларов, а сам случай снова напомнил: даже самая дорогая электроника не заменяет человека за рулем.

Полицейский заметил, что водитель закрыл глаза и даже не держал руки на руле. Об этом пишет SlashGear.

Это не единичный случай. В течение года канадские правоохранители неоднократно фиксировали подобные нарушения владельцев Tesla. В США ситуация также вызвала беспокойство: конгрессмен Раджа Кришнамурти призвал усилить контроль за Tesla после появления видео, на которых водители спят во время движения с включенным FSD.

Как водители обходят контроль внимания

Автомобили Tesla имеют системы контроля внимания водителя, но часть владельцев научилась их обходить. Камеру в салоне можно закрыть или надеть солнцезащитные очки. А для системы контроля руля иногда достаточно просто положить руки на обод руля, создавая иллюзию активного участия в управлении.

Tesla официально классифицирует Full Self-Driving как систему автономности второго уровня по шкале SAE. Это значит, что машина сама управляет разгоном, торможением и направлением движения, но водитель обязан постоянно следить за дорогой и быть готовым вмешаться в любой момент.

Программное обеспечение не гарантирует безопасность во всех ситуациях. Неожиданные препятствия, пешеходы и аварийные моменты могут стать проблемой даже для самых современных систем помощи. Ранее фиксировались смертельные аварии с участием Tesla с включенными системами автономного управления.

Дополнительные вопросы вызвали заявления Илона Маска о том, что обновление FSD v14.3.3 будет реже отвлекать водителя предупреждениями. При этом надежного механизма, который самостоятельно остановил бы авто, если человек уснул, до сих пор нет. Обычно система лишь отправляет предупреждения.

Что запрещено водителю даже с автопилотом

Независимо от того, какое программное обеспечение стоит в авто, правила остаются одинаковыми:

Запрещено спать или закрывать глаза за рулем.

Нельзя отпускать руль и не контролировать дорогу.

Запрещено обходить системы контроля внимания: закрывать салонную камеру, надевать очки или подкладывать предметы.

Водитель всегда должен быть готов взять управление на себя.

Это правило универсально и действует и для украинских водителей: любой «автопилот» или адаптивный круиз-контроль является лишь помощником. Ответственность за безопасность движения всегда остается на человеке за рулем, и никакая электроника ее не снимает.