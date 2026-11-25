Графики отключения света в Черкассах на 26 ноября предусматривают плановые отключения с 09:00 до 16:00.

Отключение света в Черкассах 26 ноября запланировано с 09:00 до 16:00. В это время без электроснабжения останется часть домов в четырех кварталах города.

Графики отключения света в Черкассах на 26 ноября разделены на четыре очереди. Первая охватывает переулок М. Билинского, улицы Мацы и Ю. Тарасенко, а также дома 249 и 255 на Рождественской улице.

Расписание сообщает «Черкассыоблэнерго». По графику работы должны завершиться в 16:00, однако сроки могут измениться в зависимости от состояния сетей и погодных условий.

Вторая очередь охватывает переулки И. Богуна, М. Мухи и И. Гука, часть Рождественской улицы с номерами 217, 267, 273, 283, а также дом 25 на улице Нечуя-Левицкого.

В третьей очереди - переулок В. Захарченко, дома 88-114 на улице Р. Кириченко и 95-124 на улице И. Франко. Четвертая очередь затрагивает Курортный переулок, улицы Благовестную и Казбекскую, дом 58 на улице Гоголя и номера 60-81 на улице Героев Чернобыля.

Что делать, если выключили свет

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, подготовить фонарики и запас питьевой воды. Если света нет дольше заявленного графика, стоит обратиться в колл-центр «Черкассыоблэнерго» или проверить актуальное расписание на официальном сайте.

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