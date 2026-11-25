Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 26 ноября по 2 декабря обещает устойчивые ночные заморозки и прохладные дни: максимум днем поднимется лишь до +3°, а ночью термометры будут опускаться до -6°.

Морозы в Киевской области синоптики фиксировали и на прошлой неделе, и новая прогнозная семидневка подтверждает: холодная погода в регионе задерживается надолго. Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 26 ноября по 2 декабря обещает ночные заморозки каждый день и дневные температуры, которые лишь изредка будут подниматься выше нуля.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура в течение недели будет колебаться от -3° до +3°, а ночью - от -1° до -6°.

В четверг, 26 ноября, в Киевской области сохранится облачная с прояснениями погода без осадков: днем +1°, ночью -3°.

В пятницу, 27 ноября, небо также останется облачным с прояснениями, осадков не ожидается: днем воздух прогреется лишь до 0°, ночью похолодает до -3°.

В субботу, 28 ноября, столбики термометров опустятся до самых низких отметок недели: днем -3°, ночью -6°. Облачность - с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 29 ноября, погода станет малооблачной, осадков не прогнозируют: днем -1°, ночью -4°.

В понедельник, 30 ноября, малооблачная погода сохранится и дальше: днем -1°, ночью термометры покажут -6°.

Во вторник, 1 декабря, небо снова покроется облаками с прояснениями: днем температура удержится на отметке -1°, ночью -6°.

В среду, 2 декабря, погода сменится на переменную облачность без осадков, и воздух заметно прогреется: днем +3°, ночью -1°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 2 декабря, с температурой +3°, а самым холодным - суббота, 28 ноября, когда днем будет -3°. Перепад дневных температур за неделю составляет 6°. Осадков на протяжении всего периода синоптики не прогнозируют.

Из-за устойчивых ночных заморозков, которые будут держаться ежедневно, стоит одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей. Поскольку осадков не ожидается, дороги останутся сухими, но из-за ночного мороза утром возможна гололедица на тротуарах и проезжей части, поэтому стоит быть осторожными.

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