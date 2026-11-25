В Кременчуге рассматривают новые тарифы на транспорт, и стоимость проезда может вырасти до 25-30 гривен. Местные активистки выступили против повышения цены без надлежащих обоснований.

Подорожание проезда в Полтавской области вызвало дискуссию в Кременчуге. 25 ноября в городском совете рассматривают новые тарифы на транспорт, из-за которых стоимость одной поездки для кременчужан может вырасти до 25-30 гривен.

Об этом сообщает «Кременчугская газета». Местные активистки выступили против повышения стоимости проезда без надлежащих обоснований. Они требуют, чтобы перевозчики и профильные чиновники сначала показали реальные экономические расчеты, а не просто утвердили новые цифры.

Вопрос о тарифах подняли из-за намерения поднять цену билета в городском транспорте. Речь идет о диапазоне 25-30 гривен за одну поездку, что заметно выше действующей стоимости проезда.

Активистки подчеркивают: перед согласованием новых тарифов жителям города должны четко объяснить, из чего складывается такая сумма. Без прозрачного расчета себестоимости такое повышение, по их мнению, является несправедливым.

Что дальше

Сегодня в мэрии должны разобраться, есть ли основания для цены в 25-30 гривен. Окончательное решение о стоимости проезда в городском транспорте Кременчуга станет известно после заседания городского совета.

Жителям Кременчуга советуют следить за официальными сообщениями горсовета и «Кременчугской газеты». Именно там обнародуют утвержденный тариф и дату, с которой он начнет действовать.

Ранее Politeka сообщала, на сколько выросли тарифы на автобусные билеты в Хмельницкой области.

Также Politeka сообщала, сколько теперь придется платить за проезд в Сумах и Николаеве.