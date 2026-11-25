В четверг, 26 ноября, на Земле закончится период геомагнитного спокойствия. Специалисты прогнозируют первые возмущения, а уже в пятницу ожидается магнитная буря уровня G1.

Магнитные бури в конце недели вернутся после короткого геомагнитного затишья. Первые возмущения специалисты прогнозируют уже в четверг, 26 ноября, а в пятницу ожидают магнитную бурю уровня G1.

По данным специализированных сервисов Meteoagent и «Метеопрог», в среду, 25 ноября, геомагнитное поле оставалось спокойным, а К-индекс не превышал 2. Солнечная активность находилась на очень низком уровне, поэтому сильных магнитных бурь не фиксировали.

Спокойный период продлится недолго. Уже в четверг, 26 ноября, возможны первые незначительные геомагнитные возмущения с К-индексом 4. Это зеленый уровень опасности, однако метеочувствительные люди могут ощутить легкий дискомфорт.

Основная волна придется на пятницу, 27 ноября. По прогнозу специалистов, ожидается магнитная буря уровня G1 с К-индексом 5. Такая активность может вызвать дискомфорт у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или склонностью к перепадам артериального давления.

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает, когда до планеты доходит выброс корональной массы или быстрый поток солнечного ветра. По шкале Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) бури классифицируют от G1 до G5.

Буря уровня G1 считается незначительной. Она может вызвать небольшие колебания в энергосетях, а полярные сияния можно увидеть в высоких широтах. Для людей главный риск - головная боль, мигрень, нарушение сна и скачки давления.

Как легче пережить геомагнитные колебания

Врачи советуют в дни возмущений соблюдать привычный режим сна и вовремя ложиться отдыхать. Стоит пить достаточно чистой воды, не переедать вечером и избегать тяжелой и пересоленной пищи.

Поможет также прогулка на свежем воздухе. А перед сном лучше ограничить использование телефона, чтобы дать нервной системе возможность отдохнуть.

Прогнозы космической погоды довольно изменчивы, поэтому специалисты обновляют данные примерно каждые три часа. Точные значения К-индекса могут измениться в зависимости от внезапных солнечных вспышек.

Ранее Politeka сообщала, магнитные бури в декабре: специалисты предупредили, когда будет сильнейший всплеск месяца.

Также Politeka сообщала, магнитная буря 21 ноября: К-индекс 2,7 - суббота будет легкой для метеозависимых.