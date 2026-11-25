Из-за неурожая картофеля в Украине и дефицита в Европе импорт не спасет рынок, а цены на этот стратегический продукт зимой заметно вырастут.

Подорожание продуктов в Украине продолжится и зимой - на этот раз резко может взлететь цена на картофель, который по праву считают стратегическим продуктом для украинского стола.

Из-за летней жары урожай картофеля в западных областях Украины оказался примерно на 30% меньше, чем обычно. Более того, значительная часть собранных клубней имеет проблемы с качеством: они поражены сухой гнилью или просто слишком мелкие.

Почему импорт не спасет рынок

Рассчитывать на значительные поставки импортного картофеля этой зимой не стоит. Как рассказал директор ЧАО НПО «Черниговэлиткартофель» Игорь Шкурко, в Европе собрали худший урожай картофеля за последние 30 лет.

Из-за собственного дефицита европейские страны уже законтрактовали египетский картофель, сбор которого начинается в декабре. Поэтому свободных объемов для поставок в Украину практически не останется. К тому же импорт осложняют высокие цены на европейском рынке, нехватка водителей, логистические проблемы и подорожание топлива.

На рынке уже сложилась заметная разница в стоимости в зависимости от качества. Некондиционный или деформированный картофель продают примерно по 3-6 грн за килограмм, тогда как за качественную товарную продукцию просят 8-9 грн/кг. И именно качественного картофеля, по оценке эксперта, немного.

Какой будет цена картофеля зимой

Хозяйства, которые смогли сохранить качественный картофель и имеют современные хранилища, могут получить дополнительную прибыль в зимние месяцы. По прогнозу Игоря Шкурко, в феврале стоимость картофеля может подняться до 15-20 грн за килограмм.

Для сравнения: в Черниговской области качественный картофель из хорошего урожая сейчас продают оптовыми партиями от 20 тонн по 7-9 грн/кг. Продукция, выращенная на темных почвах без орошения, имеет значительно худшие показатели.

Дополнительный риск для производителей - возможные заморозки, которые могут повредить картофель, еще остающийся в земле. Помимо погоды, хозяйства сталкиваются с острой нехваткой работников: из-за мобилизации и выезда украинцев за границу все труднее найти людей для сортировки урожая. Стоимость работы таких работников уже составляет 800-1000 грн в день.

Картофелеводство остается рискованным бизнесом: примерно один год из пяти приносит прибыль, а два года могут завершаться без финансового результата или с убытками.

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