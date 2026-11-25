Международный валютный фонд рекомендует Украине поэтапно повышать тарифы на электроэнергию и газ в 2027-2029 годах. Сколько могут стоить ресурсы для населения и что отвечает власть.

Вопрос цен на газ и свет снова стал темой переговоров с кредиторами. Эксперты Международного валютного фонда рекомендуют правительству за три года повысить эти тарифы для населения в 2-3 раза, но окончательное решение остается за Украиной.

Фонд указал на давнюю проблему: действующие тарифы на электроэнергию и газ для населения покрывают лишь 41% и 49% расходов на производство и доставку. Чтобы устранить разрыв, пришлось бы поднять тариф на свет в 2,4 раза, а на газ - вдвое.

Чтобы удерживать цены ниже рыночных, государство фактически субсидирует энергоносители. По оценке фонда, расходы на это достигают 3,7% ВВП в год: больше всего приходится на субсидии на электроэнергию (1,8% ВВП) и газ (1,4% ВВП).

МВФ предложил два сценария повышения тарифов. Более радикальный сценарий "А" предусматривает рост в 2-3 раза: к концу реформы тариф на свет мог бы вырасти с нынешних 4,32 до 9,67 гривни за киловатт-час, а на газ - с 7,96 до 22 гривень за кубометр.

Умеренный сценарий "Б" предлагает подорожание в 1,5-2 раза. В таком случае электроэнергия к 2029 году стоила бы около 6,09 гривни за киловатт-час, а газ - 17,2 гривни за кубометр.

В обоих случаях речь идет о постепенном отходе от специальных обязательств, благодаря которым "Энергоатом" и "Нафтогаз" продают ресурсы населению ниже себестоимости. За 9 месяцев этого года только "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" потратили на компенсацию стоимости электроэнергии для людей 191 млрд гривень.

Что отвечает власть

В Минэнерго подчеркнули: рекомендации фонда "не являются обязательствами, и ни один из сценариев не предусматривает немедленного исполнения". Мораторий на повышение тарифов продолжает действовать, и любые изменения цен возможны лишь после завершения военного положения.

В ведомстве настаивают, что сначала должна появиться действенная модель поддержки украинских семей, а уже потом - изменения в ценообразовании. Помощь, по позиции как МВФ, так и правительства, должна быть адресной - для конкретной семьи, которая действительно не может платить рыночную цену.

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что вопрос обсуждался с миссией фонда на прошлой неделе, и назвал его "архисложным" в нынешних условиях. По его словам, стороны нашли решение, которое удовлетворит украинскую сторону.

Почему поднять тарифы сложно

Главная проблема перехода на адресную помощь - проверка реальных доходов людей. Из-за войны многие граждане уехали за границу или оказались на временно оккупированных территориях, а переселенцы часто меняют место жительства и работу.

Кроме того, в стране остается значительный неформальный сектор экономики, поэтому государству сложно определить, кто из семей действительно нуждается в компенсации по новым ценам, а кто сможет платить сам.

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