Клієнти «Нафтогаз України» можуть повернути переплачені за газ кошти. Для цього треба написати заяву та зібрати пакет документів, адже автоматичне повернення не передбачене.

Борги за газ та комуналку можуть обернутися відключеннями, але буває і зворотна ситуація: людина переплатила за газ. Такі кошти не згорають. У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» пояснили, що зайво сплачену суму можна повернути на власний рахунок або переказати на інший особовий рахунок.

Важливо: автоматично гроші ніхто не повертає. Процедуру має запустити сам клієнт, щойно помітив помилку в оплаті. Для цього треба написати заяву та зібрати пакет документів, повідомляє пресслужба компанії, передають Новини.LIVE.

Хто може отримати переплату назад

Отримати зайво сплачені кошти може лише сам клієнт, який є стороною договору. Третім особам гроші не видають. Після подання заяви фахівці компанії протягом кількох днів мають повідомити про результат і повернути суму заявнику.

Окрім повернення на рахунок, є ще один варіант: перенести переплату з одного особового рахунку на інший. Для цього в заяві слід вказати номери обох рахунків - з якого та на який переказати кошти.

Які документи потрібні для повернення грошей

Щоб повернути переплату, клієнт має подати повний пакет документів. Ось що для цього потрібно:

заява з детальним описом ситуації, датою та підписом;

підтвердження помилкової оплати: квитанція, чек або банківська виписка, завірена установою, яка провела платіж;

копія документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційного коду;

довідка з банківськими реквізитами для повернення коштів на рахунок;

контактний номер телефону або електронна пошта.

Куди подавати заяву

Заяву разом з документами можна надіслати двома способами: на електронну пошту «Нафтогазу» client@gas.ua або звичайною поштою за адресою: 25001, ТОВ «ГК «Нафтогаз України», м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А.

«Після отримання документів фахівці розглянуть звернення і за потреби зв'яжуться з вами для уточнень», - додали в компанії.

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