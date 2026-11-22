Борги за газ та комуналку можуть обернутися відключеннями, але буває і зворотна ситуація: людина переплатила за газ. Такі кошти не згорають. У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» пояснили, що зайво сплачену суму можна повернути на власний рахунок або переказати на інший особовий рахунок.
Важливо: автоматично гроші ніхто не повертає. Процедуру має запустити сам клієнт, щойно помітив помилку в оплаті. Для цього треба написати заяву та зібрати пакет документів, повідомляє пресслужба компанії, передають Новини.LIVE.
Хто може отримати переплату назад
Отримати зайво сплачені кошти може лише сам клієнт, який є стороною договору. Третім особам гроші не видають. Після подання заяви фахівці компанії протягом кількох днів мають повідомити про результат і повернути суму заявнику.
Окрім повернення на рахунок, є ще один варіант: перенести переплату з одного особового рахунку на інший. Для цього в заяві слід вказати номери обох рахунків - з якого та на який переказати кошти.
Які документи потрібні для повернення грошей
Щоб повернути переплату, клієнт має подати повний пакет документів. Ось що для цього потрібно:
- заява з детальним описом ситуації, датою та підписом;
- підтвердження помилкової оплати: квитанція, чек або банківська виписка, завірена установою, яка провела платіж;
- копія документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційного коду;
- довідка з банківськими реквізитами для повернення коштів на рахунок;
- контактний номер телефону або електронна пошта.
Куди подавати заяву
Заяву разом з документами можна надіслати двома способами: на електронну пошту «Нафтогазу» client@gas.ua або звичайною поштою за адресою: 25001, ТОВ «ГК «Нафтогаз України», м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А.
«Після отримання документів фахівці розглянуть звернення і за потреби зв'яжуться з вами для уточнень», - додали в компанії.
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