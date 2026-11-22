Клиенты «Нафтогаз Украины» могут вернуть переплаченные за газ средства. Для этого нужно написать заявление и собрать пакет документов, ведь автоматический возврат не предусмотрен.

Долги за газ и коммуналку могут обернуться отключениями, но бывает и обратная ситуация: человек переплатил за газ. Такие деньги не сгорают. В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» объяснили, что излишне уплаченную сумму можно вернуть на свой счет или перевести на другой лицевой счет.

Важно: автоматически деньги никто не возвращает. Процедуру должен запустить сам клиент, как только заметил ошибку в оплате. Для этого нужно написать заявление и собрать пакет документов, сообщает пресс-служба компании, передают Новини.LIVE.

Кто может получить переплату обратно

Получить излишне уплаченные средства может только сам клиент, который является стороной договора. Третьим лицам деньги не выдают. После подачи заявления специалисты компании в течение нескольких дней должны сообщить о результате и вернуть сумму заявителю.

Кроме возврата на счет есть еще один вариант: перенести переплату с одного лицевого счета на другой. Для этого в заявлении следует указать номера обоих счетов - с какого и на какой перевести средства.

Какие документы нужны для возврата денег

Чтобы вернуть переплату, клиент должен подать полный пакет документов. Вот что для этого нужно:

заявление с подробным описанием ситуации, датой и подписью;

подтверждение ошибочной оплаты: квитанция, чек или банковская выписка, заверенная учреждением, которое провело платеж;

копия документа, удостоверяющего личность, и идентификационного кода;

справка с банковскими реквизитами для возврата средств на счет;

контактный номер телефона или электронная почта.

Куда подавать заявление

Заявление вместе с документами можно отправить двумя способами: на электронную почту «Нафтогаза» client@gas.ua или обычной почтой по адресу: 25001, ООО «ГК «Нафтогаз Украины», г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А.

«После получения документов специалисты рассмотрят обращение и при необходимости свяжутся с вами для уточнений», - добавили в компании.

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