Граждане со статусом «дети войны» имеют право на скидку 25% при оплате коммунальных услуг. Льгота назначается на целый год, но только при условии, что среднемесячный доход семьи не превышает установленный порог.

Льготы на коммуналку в Украине предусматривают немало исключений, и одна из самых больших скидок - 25% на коммунальные услуги - доступна только гражданам со статусом «дети войны», причем назначается она сразу на целый год.

Оформить такую льготу может человек, который имел украинское гражданство и которому на 2 сентября 1945 года, то есть на дату окончания Второй мировой войны, уже исполнилось 18 лет. Другим членам семьи скидка не положена, даже если они проживают вместе с льготником.

Льгота действует на оплату всех видов коммунальных услуг. Единственное исключение - услуга по управлению многоквартирным домом, на нее скидка не распространяется.

Но одного статуса «дитя войны» мало. Воспользоваться скидкой могут только те, чей доход ниже установленного порога для получения налоговой социальной льготы. Среднемесячный доход считают так: общий доход семьи за последние шесть месяцев делят на количество ее членов.

Для расчета общего дохода учитывают пенсию, заработную плату, денежное обеспечение, стипендию, доходы от бизнеса, пособие по безработице и другие выплаты, а также социальную помощь - правда, только при определенных условиях.

Как оформить льготу

Скидка назначается на основании личного обращения человека в органы Пенсионного фонда Украины. Нужно подать заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг и заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Вместе с заявлениями нужно подготовить:

копию паспорта;

копию ИНН;

копию трудовой книжки;

справку о доходах за последние шесть месяцев;

если доходов нет - справку из Налоговой службы о доходах и налогах.

Если доход подтвердится и не превысит установленный лимит, Пенсионный фонд назначит 25-процентную скидку на целый год. Поэтому важно следить, чтобы среднемесячный доход семьи оставался в пределах порога налоговой социальной льготы.

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