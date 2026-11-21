Украине грозит дефицит мяса, а свинина может подорожать до 400 гривен за килограмм. В ассоциации «Свинари Украины» предупреждают о резком сокращении поголовья свиней.

Дефицит продуктов в Украине может стать реальностью уже в ближайшие месяцы. В ассоциации «Свинари Украины» предупреждают, что свинина способна подорожать до 400 гривен за килограмм, а поголовье свиней в Украине может сократиться вдвое.

В ассоциации объясняют: главная причина - длительное убыточное производство. Из-за низких закупочных цен значительная часть фермеров начала вырезать маточное поголовье, и этот процесс уже набрал обороты.

Почему свинина дорожает

Когда хозяйства избавляются от свиноматок, уменьшается количество поросят, а значит, и объем мяса на рынке. Это неизбежно толкает цену вверх - в ассоциации говорят, что стоимость килограмма может дойти до 400 гривен.

В ассоциации «Свинари Украины» подчеркивают: пока потребитель этого не ощутил в полной мере, но через несколько месяцев ситуация может резко измениться, когда дефицит станет ощутимым на полках магазинов.

Что говорят о сокращении поголовья

В ассоциации прогнозируют, что поголовье свиней в Украине способно сократиться до половины от нынешнего уровня. Это напрямую отразится и на ценах для потребителя, и на ассортименте продукции.

На этом фоне другие виды мяса также могут подтянуться в цене, ведь спрос будет перераспределяться между категориями товаров.

Что делать потребителям

Делать большие запасы мяса сейчас смысла нет: предложение на рынке еще достаточное. Покупайте свинину в пределах привычных потребностей и сверяйте цены в разных сетях, чтобы не переплачивать.

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