Дефицит продуктов в Украине может стать реальностью уже в ближайшие месяцы. В ассоциации «Свинари Украины» предупреждают, что свинина способна подорожать до 400 гривен за килограмм, а поголовье свиней в Украине может сократиться вдвое.
В ассоциации объясняют: главная причина - длительное убыточное производство. Из-за низких закупочных цен значительная часть фермеров начала вырезать маточное поголовье, и этот процесс уже набрал обороты.
Почему свинина дорожает
Когда хозяйства избавляются от свиноматок, уменьшается количество поросят, а значит, и объем мяса на рынке. Это неизбежно толкает цену вверх - в ассоциации говорят, что стоимость килограмма может дойти до 400 гривен.
В ассоциации «Свинари Украины» подчеркивают: пока потребитель этого не ощутил в полной мере, но через несколько месяцев ситуация может резко измениться, когда дефицит станет ощутимым на полках магазинов.
Что говорят о сокращении поголовья
В ассоциации прогнозируют, что поголовье свиней в Украине способно сократиться до половины от нынешнего уровня. Это напрямую отразится и на ценах для потребителя, и на ассортименте продукции.
На этом фоне другие виды мяса также могут подтянуться в цене, ведь спрос будет перераспределяться между категориями товаров.
Что делать потребителям
Делать большие запасы мяса сейчас смысла нет: предложение на рынке еще достаточное. Покупайте свинину в пределах привычных потребностей и сверяйте цены в разных сетях, чтобы не переплачивать.
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