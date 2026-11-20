Дефицита подсолнечного масла в Украине не будет: внутри страны потребляют не более 10% от объема производства, заверил Денис Марчук

Цены на продукты в Украине этой осенью заметно выросли, поэтому новость о временной остановке части маслозаводов встревожила многих покупателей. Однако дефицита подсолнечного масла на внутреннем рынке не будет, заверил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире национального телемарафона, сообщает ТСН.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с тем, что происходило после первых российских атак на логистические хабы, торговые центры и продовольственные базы. Тогда тоже распространялись слухи, что из-за нарушения поставок продукты могут исчезнуть с полок.

«Да, были задержки с логистикой примерно на 7-10 дней, но фактически все производилось, все поставлялось», - напомнил Марчук. Поэтому и теперь паниковать, по его мнению, не стоит.

Главная цифра, которая успокаивает: внутри страны украинцы потребляют не более 10% всего объема производимого масла. «Масла будет достаточно», - подчеркнул аграрий.

Сколько масла производит и отгружает Украина

При надлежащих условиях Украина ежемесячно отгружает около 300 тысяч тонн масла. При этом годовая потребность страны составляет до 400 тысяч тонн. «То есть мы полностью самообеспечены», - подчеркнул Марчук.

Позицию по внутреннему рынку подтвердили и в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Там сообщили, что, несмотря на временную приостановку работы части предприятий, экспортные поставки продолжаются: с 1 по 15 ноября Украина экспортировала 230 тысяч тонн масла.

Почему останавливаются заводы

В министерстве пояснили: часть маслоэкстракционных предприятий приостановила работу из-за рисков безопасности и необходимости восстановления поврежденных мощностей после российских атак. Это вынужденные меры для защиты работников, а не свидетельство нехватки производственных возможностей.

Имеющихся мощностей в Украине достаточно для переработки всего урожая. Более основательно оценить потери отрасли планируют после анализа ситуации в течение месяца.

Один из крупнейших производителей масла - агрохолдинг Kernel - 12 ноября приостановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов и закупку семян. В результате российских ударов там повреждены производственные здания, оборудование и резервуары.

16 ноября российская баллистическая атака повредила предприятие пищевой промышленности в Днепре, на его территории вспыхнул пожар.

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