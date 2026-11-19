Работать и одновременно получать пенсию в Украине законно, но о работе нужно вовремя сообщать в ПФУ. Иначе излишне выплаченные надбавки придется вернуть.

Работать и получать пенсию в Украине можно одновременно: выход на заслуженный отдых не означает, что придется бросать работу. Закон разрешает получать и зарплату, и государственную пенсию вполне легально.

Сам по себе возраст или выход на пенсию не дает работодателю права уволить человека. Расторгнуть трудовой договор можно только на общих основаниях: из-за сокращения штата или систематического нарушения трудовой дисциплины. Об этом напоминают в Государственной службе по вопросам труда.

Но за возможностью иметь два источника дохода скрываются нюансы, о которых стоит знать заранее. Главный - обязанность сообщать Пенсионному фонду о трудоустройстве.

Почему нельзя скрывать работу от Пенсионного фонда

Распространенный миф - что ПФУ сам узнает о работе через налоговую или другие реестры. На самом деле действует строгое правило: о любом трудоустройстве или увольнении нужно сообщать в фонд лично и своевременно.

Дело в том, что часть государственных надбавок, индексаций и повышений предусмотрена только для неработающих пенсионеров. Если человек устраивается на работу или открывает ФОП и молчит об этом, возникает незаконная переплата бюджетных средств.

Такой дисбаланс рано или поздно выявляют во время проверок, и излишне выплаченные суммы придется возвращать: добровольно или через взыскание из будущих пенсионных выплат. Правило работает и в другую сторону - после увольнения нужно снова сообщить в ПФУ, чтобы восстановить все положенные надбавки и перерасчеты.

Кому вообще не разрешат совмещать работу с пенсией

Отдельное внимание стоит обратить тем, кто вышел на пенсию досрочно - за выслугу лет. Если такой работник возвращается на ту же должность, которая дала право на льготную пенсию, выплату полностью прекращают на весь период работы.

Классический пример - учитель, вышедший на пенсию за выслугу лет и снова возвращающийся преподавать в школе. В такой ситуации закон оставляет лишь два варианта:

выбрать работу в другой сфере, не предусматривающей льготного стажа;

продолжать работать по специальности, но дождаться общего пенсионного возраста.

Как только наступает возраст для обычной пенсии, человек подает в ПФУ заявление о переходе на этот вид выплат. После этого ограничения на совмещение профессии и пенсии исчезают окончательно.

Как работать и не потерять выплату

Чтобы избежать переплат и возврата денег, придерживайтесь простого алгоритма:

сообщите Пенсионному фонду о трудоустройстве или открытии ФОП не позднее чем через 10 дней после смены статуса;

проверьте, не относитесь ли вы к категории, которой выплату прекращают на время работы по специальности;

после увольнения снова обратитесь в ПФУ, чтобы восстановить надбавки для неработающих.

Заявление о трудоустройстве или увольнении можно подать лично в отделении Пенсионного фонда или онлайн через личный кабинет. Это займет несколько минут, но убережет от долга перед государством.

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