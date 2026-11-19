В Киеве земля под частную застройку стоит в среднем 13 509 долларов за сотку - более чем в пять раз дороже среднего показателя по стране. При этом за год в одних областях цена выросла почти на четверть, а в других - упала на 19%.

Налог на землю под уничтоженной недвижимостью отменили, однако для покупателя участка под частную застройку главный вопрос - цена, и она остается крайне неравномерной по регионам. По данным отчета GISPro за сентябрь 2026 года, разница между самым дорогим и самым дешевым регионом превышает 16 раз.

Самой дорогой остается столица. В Киеве средневзвешенная цена предложений достигает 13 509 долларов за сотку, тогда как средний показатель по стране - лишь 2 543 доллара. То есть киевская земля более чем в пять раз дороже средней по Украине.

За год цена в Киеве выросла на 0,75% - с 13 408 долларов за сотку в декабре 2025 года. Количество объявлений при этом увеличилось с 478 до 501. Важно не путать рынки: участки в пределах столицы - это отдельный, более дорогой сегмент, чем Киевская область.

Где цены выросли больше всего

Самый заметный скачок показала Ровенская область - средняя цена подскочила с 1 378 до 1 690 долларов за сотку, то есть на 22,65%. Количество объявлений при этом выросло с 1 039 до 1 165, или на 12,13%.

Хмельницкая область прибавила 15,68% - с 1 353 до 1 566 долларов за сотку. А Винницкая показала рост на 6,37% (с 3 042 до 3 236 долларов), но главное здесь другое: количество предложений подскочило на 79,43% - с 2 786 до 4 999 объявлений.

Львовская область выросла на 5,76% (до 2 344 долларов), Закарпатская - на 2,18% (до 2 360), а Киевская - лишь на 1,05% (до 2 577). Именно Киевщина сформировала самый большой массив предложений - 9 980 объявлений, что составляет около 27,31% общеукраинской выборки.

Где цены упали

Самое яркое проседание - в Одесской области: цена упала с 5 853 до 4 758 долларов за сотку, то есть на 18,71%, хотя количество объявлений даже выросло на 14,39%.

Харьковская область подешевела на 11,41% (с 1 694 до 1 501 доллара), Днепропетровская - на 7,86% (с 1 818 до 1 675). В Сумской области цена снизилась на 9,93% (с 930 до 838 долларов), причем количество объявлений обвалилось со 194 до 65.

Самые дешевые регионы

Самые низкие средние цены зафиксированы на Черниговщине - 829 долларов за сотку, на Сумщине - 838, на Полтавщине - 887, на Житомирщине - 951 и на Кировоградщине - 959 долларов.

Что влияет на цену участка

Авторы отчета называют несколько факторов: близость к крупным городам, доступность инфраструктуры, характеристики самого участка, возможности застройки, локальная конкуренция и условия безопасности. При этом приведенная статистика не позволяет отдельно измерить вклад каждого из них.

Для участников боевых действий закон предусматривает льготы на получение земельных участков, в частности право на первоочередное отведение для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества. Однако во время военного положения действуют существенные ограничения на бесплатную приватизацию государственных и коммунальных земель.

Ранее Politeka сообщала, на сколько застройщики прогнозируют рост цен на квартиры в 2027 году.

Также Politeka сообщала, на сколько резко выросли цены на овощи в Украине.