Рождение ребенка раньше срока становится для семьи серьезным психологическим испытанием. Как родителям пережить стресс, тревогу и неопределенность - рассказываем на основе данных ВОЗ.

Детские выплаты в Украине - не единственное, что волнует родителей. Когда ребенок рождается раньше срока, семья проходит через гораздо более тяжелое испытание - страх за жизнь малыша, недели в больнице и постоянную неопределенность относительно будущего.

15 ноября в мире отмечают Всемирный день недоношенного ребенка. По оценкам ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2020 году преждевременно родились около 13,4 миллиона детей - почти каждый десятый ребенок в мире. Осложнения преждевременных родов остаются одной из ведущих причин детской смертности.

Преждевременными считают роды, которые происходят до завершения 37-й недели беременности. ВОЗ выделяет три категории: чрезвычайно преждевременные (до 28 недель), очень преждевременные (28-32 недели) и умеренно и поздно преждевременные (32-37 недель).

Рождение ребенка раньше срока часто сопровождается сильным стрессом для семьи. Родители переживают страх за жизнь малыша, трудности с грудным вскармливанием и длительное пребывание в больнице. Дополнительной психологической нагрузкой становится необходимость ежедневно принимать решения о лечении и уходе.

Одним из важнейших подходов в уходе является метод кенгуру - длительный контакт «кожа к коже» между младенцем и матерью. Он помогает поддерживать температуру тела ребенка, способствует грудному вскармливанию и формированию эмоциональной связи. По данным ВОЗ, этот метод может существенно снижать смертность среди недоношенных детей.

Одна из самых распространенных причин тревоги родителей - сравнение развития недоношенного ребенка с детьми, родившимися в срок. Для оценки развития используют понятие скорректированного возраста: от фактического возраста отнимают количество недель, на которые ребенок родился раньше 40 недель беременности.

Как родителям справиться со стрессом

ВОЗ подчеркивает, что родители должны быть вовлечены в уход за младенцем настолько, насколько это позволяет его состояние. Контакт с ребенком, доступ к понятной медицинской информации и психологическая поддержка семьи - важные составляющие качественной помощи.

Выписка из больницы - не завершение лечения. После выписки часть детей нуждается в регулярном наблюдении педиатра, неонатолога, невролога, офтальмолога и других специалистов. Особое внимание уделяют набору массы тела, питанию, слуху, зрению и двигательному развитию.

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