Физическим лицам, которые не являются предпринимателями, в 2026 году грозят штрафы ГНС за неподанную декларацию, неуплаченный налог и пеня за каждый день просрочки. Рассказываем, какие суммы придется заплатить и как их избежать.

Штрафы для ФЛП в 2026 году достигают 259 тысяч гривен, но наказать могут и обычное физическое лицо без статуса предпринимателя. Речь о тех, кто сдает жилье, получает доход из-за границы, продает имущество или наследует его от неродственников.

Как напоминают на финансовом портале Concord Fintech, физлицо без статуса ФЛП в 2026 году рискует тремя основными санкциями: штрафом 340 гривен за неподанную декларацию, штрафом 5% или 10% за несвоевременную уплату налога и пеней за каждый день просрочки.

Штраф за неподачу декларации: 340 гривен

Декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2026 год нужно подать до 1 мая 2027 года. Поскольку это суббота, надежнее уложиться до 30 апреля.

Кто опоздал хотя бы на день или не подал отчет вовсе, получает штраф 340 гривен по п. 120.1 Налогового кодекса. Если в течение года нарушение повторится, санкция вырастает втрое - до 1 020 гривен.

Отдельно Кодекс об административных правонарушениях (ст. 164-1) предусматривает предупреждение или штраф от 51 до 136 гривен. Повторное нарушение в течение года стоит от 85 до 136 гривен, и предупреждение уже не применяют.

Штраф за неуплату налога: 5% или 10%

Налог, задекларированный за 2026 год, уплачивают до 31 июля 2027 года. Если деньги поступили с опозданием до 30 календарных дней, штраф составляет 5% суммы долга, свыше 30 дней - 10%.

Например, доход от аренды 120 000 гривен дает 21 600 гривен НДФЛ и 6 000 гривен военного сбора, вместе 27 600 гривен. Если эту сумму уплатить на 15 дней позже, штраф будет 1 380 гривен, а если задержка превысит месяц - 2 760 гривен.

Для налога на недвижимость, землю и транспорт срок другой: 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения (ППР). Земельный налог 1 800 гривен, уплаченный на 20 дней позже, означает штраф 90 гривен. Транспортный налог 25 000 гривен с опозданием на 40 дней будет стоить еще 2 500 гривен.

Пеня: сколько набегает за каждый день

По ст. 129 НКУ пеня считается за каждый календарный день просрочки по 100% учетной ставки НБУ. По состоянию на середину октября 2026 года ставка составляет 16% годовых, поэтому один день просрочки на каждые 10 000 гривен долга стоит около 4,38 гривны.

Если человек сам указал налог в декларации, но не уплатил, пеня появляется лишь после 90 календарных дней после предельного срока. Для налога за 2026 год это означает начисление с 30 октября 2027 года.

Что будет, если налоговая сама найдет незадекларированный доход

Когда ГНС выявляет незадекларированный доход или занижение, она доначисляет налог и применяет штраф 10% по п. 123.1 НКУ. Если докажет умысел - 25%, а повторное умышленное нарушение в течение 1 095 дней стоит 50% доначисленной суммы.

Умышленное уклонение от уплаты налогов в значительных размерах карается по ст. 212 Уголовного кодекса. Порог - 3 000 необлагаемых минимумов, то есть 4 992 000 гривен неуплаченных налогов в 2026 году.

Как избежать штрафов

Самый простой способ не платить штрафы - вовремя подать декларацию (до 30 апреля 2027 года) и уплатить налог (до 31 июля 2027 года).

Если ошибка уже допущена, ее можно исправить самостоятельно до того, как ее выявит налоговая. Для этого в Электронном кабинете подают декларацию с пометкой "уточняющая" за тот же год и уплачивают недоплату. Тогда вместо 10% или 25% штрафа добавляется лишь 3% (или 5%, если ошибку показали в следующей декларации).

За отчетные периоды военного положения этот штраф и пеня вообще не применяются, поэтому недоплату можно погасить только самой суммой налога. Пока длится обжалование ППР, сумма считается несогласованной, и пеня на нее не начисляется.

Ранее Politeka сообщала, когда суд может уменьшить штрафы и пеню за долги.

Также Politeka сообщала, сколько денег оставят на счету при блокировке карты за долги.

Как сообщала Politeka, кто в Украине может законно списать долги.