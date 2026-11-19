Фізичним особам, які не є підприємцями, у 2026 році загрожують штрафи ДПС за неподану декларацію, несплачений податок і пеню за кожен день прострочення. Розповідаємо, які суми доведеться заплатити і як їх уникнути.

Штрафи для ФОПів у 2026 році сягають 259 тисяч гривень, але покарати можуть і звичайну фізичну особу, яка не має статусу підприємця. Йдеться про тих, хто здає житло, отримує дохід з-за кордону, продає майно або успадковує його від неродичів.

Як нагадують на фінансовому порталі Concord Fintech, фізособа без статусу ФОП у 2026 році ризикує трьома основними санкціями: штрафом 340 гривень за неподану декларацію, штрафом 5% або 10% за несвоєчасну сплату податку і пенею за кожен день прострочення.

Штраф за неподання декларації: 340 гривень

Декларацію про майновий стан і доходи за 2026 рік треба подати до 1 травня 2027 року. Оскільки це субота, надійніше вкластися до 30 квітня.

Хто запізнився хоча б на день або не подав звіт узагалі, отримує штраф 340 гривень за п. 120.1 Податкового кодексу. Якщо протягом року порушення повториться, санкція зростає втричі - до 1 020 гривень.

Окремо Кодекс про адміністративні правопорушення (ст. 164-1) передбачає попередження або штраф від 51 до 136 гривень. Повторне порушення протягом року коштує від 85 до 136 гривень, і попередження вже не застосовують.

Штраф за несплату податку: 5% або 10%

Податок, задекларований за 2026 рік, сплачують до 31 липня 2027 року. Якщо гроші надійшли із запізненням до 30 календарних днів, штраф становить 5% суми боргу, понад 30 днів - 10%.

Наприклад, дохід від оренди 120 000 гривень дає 21 600 гривень ПДФО і 6 000 гривень військового збору, разом 27 600 гривень. Якщо цю суму сплатити на 15 днів пізніше, штраф буде 1 380 гривень, а якщо затримка перевищить місяць - 2 760 гривень.

Для податку на нерухомість, землю й транспорт строк інший: 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (ППР). Земельний податок 1 800 гривень, сплачений на 20 днів пізніше, означає штраф 90 гривень. Транспортний податок 25 000 гривень із запізненням на 40 днів коштуватиме ще 2 500 гривень.

Пеня: скільки набігає за кожен день

За ст. 129 ПКУ пеня рахується за кожен календарний день прострочення за 100% облікової ставки НБУ. Станом на середину жовтня 2026 року ставка становить 16% річних, тож один день прострочення на кожні 10 000 гривень боргу коштує близько 4,38 гривні.

Якщо людина сама вказала податок у декларації, але не сплатила, пеня з'являється лише після 90 календарних днів після граничного строку. Для податку за 2026 рік це означає нарахування з 30 жовтня 2027 року.

Що буде, якщо податкова сама знайде незадекларований дохід

Коли ДПС виявляє незадекларований дохід або заниження, вона донараховує податок і застосовує штраф 10% за п. 123.1 ПКУ. Якщо доведе умисел - 25%, а повторне умисне порушення протягом 1 095 днів коштує 50% донарахованої суми.

Умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах карається за ст. 212 Кримінального кодексу. Поріг - 3 000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 4 992 000 гривень несплачених податків у 2026 році.

Як уникнути штрафів

Найпростіший спосіб не платити штрафи - вчасно подати декларацію (до 30 квітня 2027 року) і сплатити податок (до 31 липня 2027 року).

Якщо помилку вже допущено, її можна виправити самостійно до того, як її виявить податкова. Для цього в Електронному кабінеті подають декларацію з позначкою "уточнююча" за той самий рік і сплачують недоплату. Тоді замість 10% або 25% штрафу додається лише 3% (або 5%, якщо помилку показано в наступній декларації).

За звітні періоди воєнного стану цей штраф і пеня взагалі не застосовуються, тож недоплату можна погасити лише самою сумою податку. Поки триває оскарження ППР, сума вважається неузгодженою, і пеня на неї не нараховується.

Раніше Politeka повідомляла, коли суд може зменшити штрафи і пеню за борги.

Також Politeka повідомляла, скільки грошей лишать на рахунку при блокуванні картки за борги.

Як повідомляла Politeka, хто в Україні може законно списати борги.