Батьки знову сперечаються через безкоштовні шкільні обіди, а педагоги відповідають, що школа - це не лише про котлети. Свіжий моніторинг показав, чому дедалі більше учнів залишають тарілки напівпорожніми.

Зміни в українських школах знову нагадали про себе гарячою суперечкою через безкоштовні обіди. Батьки скаржаться на якість їжі, а педагоги відповідають, що школа - це не лише про котлети.

Управління Державної служби якості освіти на Житомирщині провело моніторинг шкільного харчування й опитало 2607 людей. Серед них 899 учнів віком від 14 років, 1166 батьків, 512 педагогів і 30 директорів шкіл.

Чому учні відмовляються їсти

71% опитаних школярів зізналися, що від початку навчального року хоча б раз відмовлялися від безкоштовного обіду. Причини діти називають цілком конкретні.

36% - незадовільний смак;

25% - одноманітне меню;

23% - недостатньо тепла їжа.

Ще 36,5% учнів кажуть, що часто або майже завжди залишають на тарілці значну частину порції. По Україні таких відповідей набралося 23,6%.

Розрив між містом і селом теж помітний. У містах смак їжі позитивно оцінюють 70% дітей, у селах - 81%. У сільських школах щодня харчуються 92% учнів, у міських - тільки 79%. Гаряче харчування організоване у 97% шкіл області.

Дорослі думають одне, діти - інше

Саме тут ховається корінь суперечки батьків і педагогів. 70% директорів переконані, що побажання учнів враховують систематично. Але 52% школярів відповіли, що їх ніколи не запитують про меню, і лише 18% підтвердили, що опитування проводять регулярно.

Є й конкретні порушення. Під час жовтневого моніторингу ліцею №32 у Житомирі виявили, що замість передбачених 47 грамів салату учням молодших класів видали лише 19 грамів.

Харчування під час повітряної тривоги

Поїсти в укритті підтвердили 52% опитаних. Найпоширеніший підхід - перенести прийом їжі на час після відбою повітряної тривоги, так відповіли 43%. Але у трьох із десяти сільських закладів їжу під час тривог узагалі не організовують.

Окрема проблема - дієтичне харчування. Повністю забезпечити його можуть лише 23% шкіл області. Серед опитаних сільських закладів жоден не підтвердив такої можливості.

Що робити батькам, якщо дитина скаржиться на обіди

Написати звернення до адміністрації школи з проханням переглянути меню.

Попросити провести опитування учнів щодо страв.

Якщо порушення систематичні - звернутися до Державної служби якості освіти.

Фахівці служби радять школам частіше питати дітей про меню, переглядати перелік страв, контролювати температуру видачі та налагодити харчування під час тривалих повітряних тривог.

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