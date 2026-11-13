Зимові канікули в українських школах припадають на кінець грудня 2026 - початок січня 2027 року. В окремих закладах зимовий відпочинок буде довшим.

Виїзд за кордон після канікул традиційно зростає після завершення відпочинку, однак батьків школярів уже зараз більше цікавить, коли саме в школах України розпочнуться зимові канікули та де вони триватимуть довше.

Зимові канікули в українських школах припадають на кінець грудня 2026 - початок січня 2027 року. В окремих закладах зимовий відпочинок буде довшим, повідомляє OBOZ.UA.

Хто вирішує, коли в школі канікули

Дати канікул в Україні не однакові для всіх шкіл. Кожен заклад освіти сам визначає структуру навчального року, зокрема терміни відпочинку учнів.

Міністерство освіти і науки дає лише рекомендації, а остаточне рішення ухвалює педагогічна рада школи. Тому в сусідніх школах одного міста канікули можуть починатися в різні дні.

Де зимові канікули триватимуть довше

У більшості шкіл зимовий відпочинок охоплює кінець грудня та початок січня. Однак окремі заклади можуть подовжити канікули.

На тривалість впливає рішення педагогічної ради, яка враховує умови навчання в конкретному регіоні. Тому дати зимових канікул можуть відрізнятися навіть у межах однієї області.

Як дізнатися дати канікул у своїй школі

Найнадійніший спосіб - перевірити офіційний сайт або сторінку школи в соцмережах, де публікують затверджений графік навчального року.

Дати канікул також оголошують на батьківських зборах і в класних групах. Якщо інформації немає, зверніться до класного керівника або адміністрації закладу.

Зробити це краще заздалегідь, щоб спланувати родинний відпочинок і поїздки на новорічні свята.

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