Під час воєнного стану закінчення строку дії закордонного паспорта не означає, що треба обов'язково оформлювати новий документ. Державна міграційна служба дозволяє продовжити термін дії паспорта, але є важливі умови й ризики.

Виїзд за кордон починається з документів, і головний серед них - чинний закордонний паспорт. Якщо його строк дії добігає кінця або вже закінчився, українцям не обов'язково одразу оформлювати новий документ: під час воєнного стану діє спеціальна процедура продовження строку дії паспорта.

Скільки діє закордонний паспорт

Закордонний паспорт громадянина України має обмежений строк дії. Дітям до 16 років документ оформлюють на чотири роки, а людям від 16 років - на десять років. Після завершення цього строку документ підлягає обміну.

Чи можна продовжити старий паспорт замість нового

Під час воєнного стану в Україні діє спеціальна процедура продовження строку дії закордонних паспортів. За роз'ясненням Державної міграційної служби, продовження можливе, якщо у відповідної установи немає технічної можливості оформити новий паспорт або виникла нагальна потреба в терміновій поїздці з визначених законодавством причин.

У таких випадках строк дії документа може бути продовжений на п'ять років із дати подання заяви. Але Міністерство закордонних справ попереджає: іноземні держави, авіакомпанії та консульські установи можуть не приймати паспорти з продовженим строком дії.

Коли замість продовження потрібен обмін

Продовження - це виняток, а не правило. Обмін документа передбачений, якщо в паспорті закінчилися вільні сторінки, документ пошкоджений і непридатний для використання, у персональних даних виявили помилку або змінилися відомості, внесені до паспорта, наприклад прізвище.

Що потрібно знати чоловікам віком від 18 до 60 років

Для чоловіків цієї вікової категорії передбачені додаткові вимоги, пов'язані з перевіркою військово-облікових даних. Працівники перевіряють дійсність військово-облікового документа через державний реєстр. Якщо документ недійсний, в оформленні паспорта можуть відмовити, а якщо відомостей про людину взагалі немає в реєстрі - передбачена процедура їх внесення.

Які документи потрібні для продовження паспорта

Для звернення зазвичай потрібні паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, сам закордонний паспорт, який підлягає обміну, та документи про зміну персональних даних, якщо вони змінювалися. Заяву-анкету формує працівник установи під час оформлення, а заявник перевіряє правильність написання імені та прізвища латиницею.

Точний перелік документів варто уточнити перед візитом, особливо якщо ви змінювали прізвище, втратили попередній паспорт або оформлюєте документ дитині. Для біометричного паспорта також передбачені фотографування та зняття відбитків пальців відповідно до віку заявника.

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