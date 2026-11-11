Під час воєнного стану перетин кордону для військовозобов'язаних чоловіків обмежений, але є категорії, яким дозвіл ТЦК не потрібен. Розповідаємо, хто може виїхати та які документи показати прикордонникам.

Виїзд за кордон під час воєнного стану дозволений не для всіх чоловіків, але є категорії, яким окремий дозвіл територіального центру комплектування (ТЦК) насправді не потрібен. Прикордонники пропускають їх за наявності правильних документів, без довідки від військкомату.

Загалом чоловікам від 18 до 60 років, які стоять на військовому обліку, для виїзду з України потрібен спеціальний витяг або довідка, яку видає ТЦК. Але обмеження не поширюється на низку категорій, які мають право на виїзд за законом.

Хто може виїхати без дозволу ТЦК

Перша й найбільша категорія - чоловіки, яким виповнилося 60 років і більше. Вони вже зняті з військового обліку або не підлягають мобілізації за віком, тому перетинають кордон на загальних підставах.

Вільно їдуть і ті, кого військово-лікарська комісія визнала непридатними до військової служби з виключенням з обліку. У військовому документі такої людини стоїть відповідна відмітка, і саме вона є підставою для пропуску.

Окрема велика група - особи з інвалідністю. Чоловіки з інвалідністю будь-якої групи мають право виїхати за кордон, якщо підтвердять свій статус документами.

Не потрібен дозвіл ТЦК і багатодітним батькам - тим, хто виховує трьох і більше неповнолітніх дітей. Так само мають право на виїзд батьки-одинаки та чоловіки, які самостійно виховують дитину з інвалідністю або супроводжують за кордон особу з інвалідністю.

Які документи показувати прикордонникам

Базовий набір для кожного, хто перетинає кордон, - це закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Далі все залежить від категорії.

Особам з інвалідністю варто мати посвідчення особи з інвалідністю, довідку до акта МСЕК або пенсійне посвідчення. Багатодітним батькам - свідоцтва про народження дітей, а батькам-одинакам - документи, які підтверджують, що вони виховують дитину самостійно.

Як відбувається перевірка на кордоні

Прикордонники звіряють дані чоловіка з електронним реєстром військовозобов'язаних «Оберіг». Саме за ним видно, чи знята людина з обліку, чи має право на виїзд за віком або станом здоров'я, чи належить до категорій, яким дозвіл ТЦК не потрібен.

Що варто зробити перед поїздкою

Перед виїздом краще заздалегідь перевірити свої документи і переконатися, що в реєстрі «Оберіг» коректно відображені всі дані. Якщо є розбіжності, їх варто виправити ще в Україні, звернувшись до свого ТЦК або ЦНАПу, щоб не розвернули на кордоні.

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