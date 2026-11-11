Во время военного положения пересечение границы для военнообязанных мужчин ограничено, но есть категории, которым разрешение ТЦК не нужно. Рассказываем, кто может выехать и какие документы показать пограничникам.

Выезд за границу во время военного положения разрешён не всем мужчинам, однако есть категории, которым отдельное разрешение территориального центра комплектования (ТЦК) на самом деле не нужно. Пограничники пропускают их при наличии правильных документов, без справки из военкомата.

В целом мужчинам от 18 до 60 лет, которые состоят на воинском учёте, для выезда из Украины нужна специальная выписка или справка, которую выдаёт ТЦК. Но ограничение не распространяется на ряд категорий, которые имеют право на выезд по закону.

Кто может выехать без разрешения ТЦК

Первая и самая большая категория - мужчины, которым исполнилось 60 лет и больше. Они уже сняты с воинского учёта или не подлежат мобилизации по возрасту, поэтому пересекают границу на общих основаниях.

Свободно едут и те, кого военно-врачебная комиссия признала непригодными к военной службе с исключением из учёта. В воинском документе такого человека стоит соответствующая отметка, и именно она является основанием для пропуска.

Отдельная большая группа - лица с инвалидностью. Мужчины с инвалидностью любой группы имеют право выехать за границу, если подтвердят свой статус документами.

Не нужно разрешение ТЦК и многодетным отцам - тем, кто воспитывает троих и более несовершеннолетних детей. Так же имеют право на выезд отцы-одиночки и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребёнка с инвалидностью или сопровождают за границу лицо с инвалидностью.

Какие документы показывать пограничникам

Базовый набор для каждого, кто пересекает границу, - это загранпаспорт и военно-учётный документ. Дальше всё зависит от категории.

Лицам с инвалидностью стоит иметь удостоверение лица с инвалидностью, справку к акту МСЭК или пенсионное удостоверение. Многодетным отцам - свидетельства о рождении детей, а отцам-одиночкам - документы, подтверждающие, что они воспитывают ребёнка самостоятельно.

Как проходит проверка на границе

Пограничники сверяют данные мужчины с электронным реестром военнообязанных «Оберег». Именно по нему видно, снят ли человек с учёта, имеет ли право на выезд по возрасту или состоянию здоровья, относится ли к категориям, которым разрешение ТЦК не нужно.

Что стоит сделать перед поездкой

Перед выездом лучше заранее проверить свои документы и убедиться, что в реестре «Оберег» корректно отображены все данные. Если есть расхождения, их стоит исправить ещё в Украине, обратившись в свой ТЦК или ЦНАП, чтобы не развернули на границе.

Ранее Politeka сообщала, выезд за границу не растёт: ГПСУ назвала цифру - 3 млн 60 тысяч за октябрь.

Также Politeka сообщала, какие документы нужно показать пограничникам мужчинам после 60 лет.