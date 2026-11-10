Участники боевых действий могут платить за коммуналку на 75% меньше, бесплатно ездить в транспорте, получать лекарства и пользоваться дополнительными трудовыми и пенсионными гарантиями.

Льготы для ветеранов войны закреплены в законе и охватывают десятки социальных гарантий. Участники боевых действий (УБД) могут платить за коммуналку на 75% меньше, бесплатно ездить в общественном транспорте, получать лекарства по рецептам и пользоваться дополнительными трудовыми и пенсионными гарантиями. Полный перечень определен статьей 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Рассказываем, кто имеет право на льготы и как их оформить.

Скидки 75% на коммуналку

Главная льгота - уменьшение расходов на жилье. Участник боевых действий платит на 75% меньше за пользование жильем и коммунальными услугами в пределах социальных нормативов. При расчете учитывают 21 квадратный метр общей площади на каждого жильца, имеющего право на льготу, плюс дополнительные 10,5 квадратного метра на семью.

Скидка действует на электроснабжение и газ, водоснабжение и водоотведение, а также на сжиженный газ в баллонах для бытовых нужд. Если дом не подключен к централизованному отоплению, УБД может получить 75% скидки на покупку топлива, в том числе жидкого. Право на жилищно-коммунальные льготы имеют и члены семьи ветерана, проживающие вместе с ним, а форма собственности на жилье значения не имеет.

Бесплатные лекарства и медицинская помощь

В сфере здравоохранения ветеранам со статусом УБД по рецептам врачей бесплатно выдают лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения. Отдельно гарантируют бесплатное зубопротезирование в первоочередном порядке (за исключением протезов из драгоценных металлов), ежегодные медосмотры и диспансеризацию, первоочередной прием в больницах и аптеках, а также приоритетное направление на госпитализацию.

Бесплатный проезд в транспорте

УБД имеют право бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом, автобусами в сельской местности, пригородными поездами и водным транспортом. Бесплатный проезд предусмотрен также в автобусах пригородного и междугородного сообщения - расстояние поездки значения не имеет. Для проезда нужно показать удостоверение УБД, а там, где работает автоматизированная система учета, - еще и бесплатный электронный билет.

Для поездок по железной дороге, самолетом, водным или междугородным автомобильным транспортом ветеран может выбрать один из двух вариантов: одна бесплатная поездка в обе стороны раз в два года или проезд туда и обратно со скидкой 50% один раз в год.

Отпуск, больничные и работа

Работающие участники боевых действий могут брать ежегодный основной отпуск в удобное для себя время, а дополнительно закон гарантирует им 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в течение года. Во время временной нетрудоспособности УБД получают пособие в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа. А в случае сокращения штата ветеран имеет преимущественное право остаться на должности.

Жилье, земля и займы

Участники боевых действий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на первоочередное получение жилья. Закон также дает им приоритет при отводе земельных участков под строительство, садоводство или огородничество, а также первоочередной ремонт квартир и домов. Ветераны, получившие ранение, контузию или увечье, должны получить жилье в течение двух лет после постановки на квартирный учет.

Пенсионная доплата и разовая выплата

К пенсии УБД установлена надбавка в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Повышение касается пенсий, ежемесячного пожизненного денежного содержания и государственной соцпомощи, которую назначают вместо пенсии. Отдельно предусмотрена ежегодная разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины, размер которой устанавливает правительство с учетом средств бюджета.

Как оформить льготы

Оформить 75% скидки на жилищно-коммунальные услуги можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в сервисном центре ПФУ. Льгота предоставляется независимо от доходов семьи. Для этого нужно подать заявление и предоставить удостоверение участника боевых действий установленного образца.

Для бесплатного проезда достаточно иметь при себе удостоверение УБД. В транспорте с автоматизированной системой учета бесплатный электронный билет выдают на основании того же удостоверения.

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