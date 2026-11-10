11 ноября в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и ветер, днем будет +2...+7 градусов, на юге - до +14. А уже в пятницу, 13 ноября, синоптики прогнозируют скачок тепла до +19 градусов.

Прогноз погоды на неделю по Украине снова изменился - в среду, 11 ноября, страну пересечет атмосферный фронт с дождями и мокрым снегом, а уже к пятнице ожидается заметный скачок тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, передает УНН. Осадки будут накрывать Украину постепенно: ночью дождь и мокрый снег придут в западные области, а в течение дня 11 ноября пройдут через всю страну.

Днем в среду на западе и севере осадки начнут прекращаться. Температура воздуха в течение дня будет держаться в пределах +2...+7 градусов. А вот на юге будет значительно теплее - от +10 до +14 градусов.

В Киеве 11 ноября будет ветрено. Ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, а днем осадки прекратятся. Температура в столице будет держаться около +5 градусов.

Скачок тепла, по прогнозу синоптика, произойдет в пятницу, 13 ноября. В большинстве областей ожидается +10...+15 градусов, на юге - от +14 до +19 градусов. Прохладнее будет лишь в западных областях: там +8...+10 градусов.

Впрочем, теплая погода пока задержится ненадолго - всего на один день. Хотя в целом неделя, по словам Диденко, будет достаточно теплой. Она сравнила погоду с весенней, заметив, что вокруг еще много красивой желтой, красной и зеленой листвы.

Как одеться 11 ноября

Из-за дождя, мокрого снега и ветра синоптики советуют иметь с собой зонт и непромокаемую обувь. Днем температура будет плюсовой, поэтому сильного мороза не ожидается, но на дорогах может быть скользко из-за мокрого снега.

Ранее Politeka сообщала, киевскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 11 по 17 ноября.

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