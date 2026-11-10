Советы для водителей перед зимой: какой размер и тип резины нужен, что означают маркировки M+S и 3PMSF и почему самые дешевые шины могут обойтись дороже.

Мошенничество на дороге в Украине заставляет водителей быть особенно внимательными перед зимним сезоном, однако не менее важно правильно подготовить сам автомобиль. С наступлением холодов украинские водители начинают искать зимние шины, однако ориентироваться только на бренд, цену или глубину протектора - ошибка. Даже дорогая резина может оказаться неудачным выбором, если она не соответствует автомобилю или условиям эксплуатации.

Одни модели лучше ведут себя на снегу, другие обеспечивают более короткий тормозной путь на мокром асфальте, а некоторые бюджетные шины существенно уступают конкурентам в безопасности. Как сообщает UkrMedia, подготовку автомобиля к зиме стоит начинать раньше, чем выпадет первый снег.

Когда нужно переходить на зимние шины

Распространенная ошибка водителей - ждать первого снега или гололеда. На самом деле переходить на зимнюю резину стоит тогда, когда среднесуточная температура стабильно опускается примерно до +7°C. Это ориентир, который рекомендует Патрульная полиция Украины. При низких температурах характеристики летних шин меняются, а на холодной, заснеженной или покрытой льдом дороге они могут обеспечивать недостаточное сцепление.

По состоянию на ноябрь 2026 года в Украине нет установленной законом даты обязательного перехода на зимнюю резину. Отдельного штрафа исключительно за летние шины зимой также не предусмотрено. В то же время водитель обязан следить за техническим состоянием колес.

Как правильно определить размер зимней резины

Перед выбором производителя нужно выяснить, какие шины разрешено устанавливать на конкретный автомобиль. Необходимые параметры указаны в инструкции по эксплуатации, а также могут быть указаны на заводской наклейке на дверном проеме или лючке топливного бака.

Маркировка 205/55 R16 91H содержит сразу несколько характеристик: 205 - ширина шины в миллиметрах, 55 - высота профиля в процентах от ширины, R16 - радиальная конструкция и диаметр диска 16 дюймов, 91 - индекс допустимой нагрузки, H - индекс максимально допустимой скорости. Не стоит самостоятельно менять размер колес ради экономии или внешнего вида, ведь неправильно подобранные шины влияют на управляемость, показатели спидометра и работу электронных систем безопасности.

Европейские или скандинавские: что лучше

Условия эксплуатации - один из главных критериев выбора. Для городской езды, где дороги часто очищают от снега, целесообразны зимние модели европейского типа, ориентированные на холодный асфальт, дождь, мокрый снег и слякоть. Для регионов с длительными морозами и частым гололедом лучше подойдут фрикционные шины скандинавского типа с более мягкой резиновой смесью и большим количеством ламелей.

Шипованные шины могут иметь преимущества на отдельных видах льда, но создают больше шума и имеют другие особенности поведения на чистом асфальте. Кроме того, правила их использования отличаются между странами, что важно для заграничных поездок.

Что означают маркировки M+S и 3PMSF

На боковине зимней резины можно увидеть обозначение M+S и символ горы с тремя вершинами и снежинкой. Надпись M+S означает Mud and Snow - грязь и снег, однако сама по себе она не подтверждает, что шина прошла стандартизированные испытания зимнего сцепления. Вместо этого маркировка 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) подтверждает прохождение испытаний на сцепление с утрамбованным снегом - именно на нее стоит обращать внимание при покупке.

Почему самая дешевая резина может обойтись дороже

Разница между бюджетными и более дорогими шинами больше всего проявляется в экстренных ситуациях - при резком торможении, маневре или потере сцепления на скользкой дороге. Немецкий автомобильный клуб ADAC в сентябре 2026 года проверил 32 модели зимних шин в двух популярных размерах, и результаты показали существенные различия между производителями даже в пределах одной ценовой категории.

Среди 16 моделей размера 225/50 R17 лишь четыре получили общую оценку «хорошо», а шесть продемонстрировали неудовлетворительные результаты. Разница в тормозном пути на мокром асфальте между лучшими и худшими моделями превышала 10 метров. Поэтому решающим критерием должна быть не цена или популярность бренда, а сбалансированные показатели безопасности.

Как проверить дату производства и состояние протектора

Дату производства помогает определить четырехзначный код в конце маркировки DOT. Например, код 3526 означает, что шину изготовили на 35-й неделе 2026 года. В Украине минимально допустимая остаточная высота протектора для большинства легковых автомобилей составляет 1,6 мм, однако это законодательный предел, а не рекомендация для безопасной зимней эксплуатации.

ADAC рекомендует заменять зимние шины, когда глубина протектора уменьшается примерно до 4 мм. Также нужно осмотреть боковины на трещины, порезы и вздутия, а шины старше восьми лет эксперты не советуют использовать даже при достаточной глубине протектора - резиновая смесь со временем теряет часть свойств.

Можно ли купить только две шины или всесезонные

Установка только двух зимних шин вместо полного комплекта создает разницу в сцеплении между осями автомобиля, что может привести к непредсказуемому поведению при поворотах или экстренном торможении. Более безопасным решением является комплект из четырех одинаковых зимних шин.

Всесезонные модели могут быть компромиссом для тех, кто преимущественно ездит по городу, имеет небольшие пробеги и редко выезжает в сложных зимних условиях. Перед установкой нового комплекта также стоит проверить состояние колесных дисков и балансировку - даже качественная зимняя резина не компенсирует превышение скорости и несоблюдение безопасной дистанции на скользкой дороге.

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