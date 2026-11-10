Киевстар, Vodafone и lifecell обеспечили базовые станции резервным питанием: аккумуляторов хватает примерно на 10 часов работы после начала блэкаута. Сколько реально продержится сеть, зависит от нагрузки, температуры и времени подзарядки батарей между отключениями.

Связь во время блэкаутов в Украине держится на резервном питании базовых станций. По данным Министерства цифровой трансформации, все три крупных мобильных оператора имеют аккумуляторы, которых хватает примерно на 10 часов автономной работы после отключения света.

Реальное время работы сети зависит от нагрузки, температуры воздуха и того, как быстро батареи успевают зарядиться между отключениями. Когда исчезает домашний Wi-Fi, нагрузка на мобильные сети вырастает в 3-4 раза, а холод ускоряет разрядку аккумуляторов.

Сколько держатся сети каждого оператора

У Vodafone 96% базовых станций могут работать от аккумуляторов до 10 часов, остальные - как минимум 4-6 часов. Такие данные оператор предоставил изданию DOU.

Lifecell готов держать автономно более 94% сети в течение 10 часов при условии полного заряда. Для этого оператор установил 46 тысяч новых литиевых батарей.

Киевстар заявляет автономность базовых станций до 10 часов. Аккумуляторами обеспечена вся мобильная сеть, а по состоянию на октябрь 2026 года ее поддерживали более 265 тысяч батарей.

Что спасает связь после разрядки батарей

Во время длительного блэкаута решающим становится генераторное питание. У Vodafone 70% площадок могут работать от дизельной генерации, оператор использует более 8500 собственных и партнерских генераторов. Его критическая инфраструктура способна держаться автономно до 4 суток и больше.

У Киевстар генераторами обеспечены также 70% базовых станций. По состоянию на октябрь 2026 года компания использовала 10 тысяч генераторов, а до конца года планирует установить еще 800 стационарных дизельных.

Единого лидера по автономности нет. В конкретном районе дольше будет работать станция с достаточным резервом питания и меньшей нагрузкой. Звонки и SMS имеют наивысший приоритет, поэтому операторы иногда ограничивают интернет раньше.

Как переключиться на другого оператора, если сеть пропала

Выручает национальный роуминг, который работает по всей Украине. Он позволяет подключиться к доступной сети другого оператора, в частности когда дома нет электроснабжения.

На Android откройте «Настройки» → «Мобильная сеть» → «Оператор» и отключите автоматический выбор сети. На iPhone зайдите в «Параметры» → «Сотовые данные» → «Выбор сети» и также отключите автовыбор.

Далее в списке выберите доступную сеть: VodafoneUA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. В гостевой сети доступны голосовые звонки, SMS и передача данных, тарифицируются они по вашему тарифному плану.

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