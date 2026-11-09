Украинцам без 15 лет стажа пенсию по возрасту не назначат. Вместо этого Пенсионный фонд выплачивает государственную социальную помощь, которая в 2026 году вместе с доплатой достигает 2595 грн в месяц. Рассказываем, кто имеет право, сколько дадут и какие документы нужны.

Пенсия по инвалидности и отказы ПФУ имеют свои правила, однако для пожилых людей без стажа действует отдельный механизм. Пенсии «без стажа» в Украине не существует: если в 65 лет человек не накопил минимальных 15 лет страхового стажа, Пенсионный фонд назначает не пенсию, а государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию.

В 2026 году базовый размер этой помощи составляет 778,50 грн, то есть 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Вместе с ежемесячной государственной адресной доплатой выплата достигает 2595 грн. Но получить ее можно лишь при условии, что среднемесячный доход семьи на одного человека не превышает 2595 грн, как сообщает Concord Fintech.

Что будет, если стажа меньше 15 лет

Статья 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» устанавливает для 2026 года три варианта выхода на пенсию по возрасту: в 60 лет при 33 годах стажа, в 63 года при 23 годах и в 65 лет при 15 годах. Последний вариант является минимальной границей, поэтому человек с 14 годами и 11 месяцами стажа получает такой же отказ, как и человек без единого дня работы.

Для таких случаев действует Закон № 1727-IV «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью». В быту ее называют социальной пенсией, хотя юридически это бюджетная помощь, а не пенсия. С 1 июля 2025 года ее назначают и выплачивают органы Пенсионного фонда Украины, а не управления социальной защиты.

Человек без права на пенсию может также претендовать на жилищную субсидию или на помощь малообеспеченным семьям, если соответствует их условиям. Дополнительно можно получить помощь по уходу, но только при наличии пенсии, поэтому получатели социальной помощи вместо пенсии такой надбавки не имеют.

Кто имеет право на помощь после 65

Статья 4 Закона № 1727-IV требует одновременного выполнения нескольких условий. Помощь получают те, кто достиг 65 лет и не имеет права на пенсию по действующему законодательству, не получает никакой пенсии или страховых выплат на возмещение вреда здоровью на производстве, является малообеспеченным лицом и постоянно проживает в Украине.

Малообеспеченность определяют по среднемесячному совокупному доходу семьи за шесть месяцев. Этот доход в расчете на одного человека не должен превышать 2595 грн в 2026 году. Одинокий человек без дохода проходит проверку без проблем, а вот пенсию мужа или жены делят на двоих и сравнивают с этой границей.

В отличие от помощи малообеспеченным семьям, для этой выплаты нет отдельного ценза на вторую квартиру, автомобиль или крупные покупки. Однако в декларации надо указать все доходы членов семьи, в том числе от аренды жилья или переводов из-за границы. Недостоверные сведения являются основанием для отказа или прекращения выплаты, а переплаченные средства придется вернуть.

Сколько дадут и как считают

Статья 6 Закона № 1727-IV определяет размер помощи для людей от 65 лет на уровне 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. При прожиточном минимуме 2595 грн это 778,50 грн в месяц. Если такой размер ниже прожиточного минимума, человеку автоматически начисляют ежемесячную государственную адресную помощь по постановлению Кабмина № 265: в 2026 году эта доплата составляет 1816,50 грн, поэтому вместе выходит 2595 грн.

Приведем три типичные ситуации. Одинокая женщина 66 лет без стажа и без доходов получит 778,50 + 1816,50 = 2595 грн в месяц. Мужчина 65 лет без стажа, живущий с женой с пенсией 4213 грн, имеет доход на человека 2106,50 грн, поэтому помощь назначат. А если пенсия жены составляет 6000 грн, доход на человека равен 3000 грн, и мужчине откажут.

Как оформить социальную помощь

Заявление принимает любой сервисный центр Пенсионного фонда, а также ЦНАП или уполномоченное должностное лицо сельского либо поселкового совета. Онлайн заявление можно подать через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение фонда или портал «Дія» с квалифицированной электронной подписью. Можно также отправить документы по почте или действовать через представителя с нотариальной доверенностью. Консультацию дает горячая линия ПФУ 0 800 503 753.

Пакет документов небольшой: заявление по форме, утвержденной постановлением Кабмина № 695 от 11 июня 2025 года, паспорт, РНОКПП, трудовая книжка (если есть), декларация о доходах членов семьи, а также решение суда о недееспособности и опеке, если заявление подает опекун.

Помощь назначают со дня обращения, но если подать заявление в течение трех месяцев после 65-летия, выплату начислят со дня достижения этого возраста. Людям от 65 лет помощь назначают пожизненно, а перерасчет при росте прожиточного минимума происходит автоматически, без нового заявления.

Социальная помощь или докупка стажа

Если не хватает нескольких лет, можно докупить стаж по договору о добровольном участии, который заключают с налоговой службой. В 2026 году один месяц прошлого периода стоит минимум 3804,68 грн, то есть удвоенный минимальный ЕСВ, а один год - 45656,16 грн. Купить можно лишь месяцы с 1 января 2004 года, когда человек не работал официально.

Неработающему пенсионеру с неполным стажем в 2026 году гарантировано не менее 3406 грн пенсии, что на 811 грн больше социальной помощи. Два докупленных года окупаются примерно за 9,4 года, а пять лет - лишь за 23,5 года. Если же из-за доходов семьи помощь не назначат, тогда два года стажа возвращаются примерно за 2,2 года.

Ранее Politeka сообщала, пенсия за прошлые годы: выплатят ли деньги тем, кто поздно обратился.

Также Politeka сообщала, сколько получают пенсионеры в ноябре.

Как сообщала Politeka, пенсия не приходит на карту: что делать и куда обращаться.