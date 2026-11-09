Компания планирует удвоить выдачу ипотек - до 20 тысяч кредитов. Половину обеспечат по действующей программе, остальные - через новый механизм со Всемирным банком.

Жилье в Украине по государственной ипотеке станет доступнее для большего количества семей: «Укрфинжилье» планирует в 2027 году выдать около 20 тысяч новых ипотечных кредитов, что вдвое превышает показатель 2026 года.

О планах компании, финансировании программы «єОселя» и возможных изменениях условий кредитования сообщили в «Укрфинжилье» в ответ на запрос издания Delo.ua.

Сколько кредитов и по какой схеме

Из общего количества 10 тысяч кредитов предусмотрено по действующей программе «єОселя». Еще 10 тысяч планируют выдать по новому механизму, который компания сейчас прорабатывает в софинансировании со Всемирным банком.

«В 2027 году мы планируем обеспечить выдачу около 20 тысяч новых ипотечных кредитов. Из них 10 тысяч - по действующей программе «єОселя», еще 10 тысяч - в рамках нового механизма, который прорабатываем в софинансировании со Всемирным банком», - отметили в компании.

Таким образом приобрести собственное жилье смогут около 20 тысяч украинских семей. Для сравнения, на 2026 год «Укрфинжилье» запланировало выдать 10 тысяч кредитов, и на момент комментария заемщики уже получили около 6,5 тысячи ипотек.

Хватит ли денег на программу

Предусмотренные в проекте госбюджета на 2027 год 45 млрд грн не являются дополнительным финансированием компании. Эта сумма связана с выполнением обязательств по ранее выпущенным облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - погашением облигаций и выплатой купонного дохода.

«Дополнительных средств на реализацию «єОселі» не заложено», - подчеркнули в «Укрфинжилье». Финансовый план компании на 2027 год еще находится на этапе утверждения, поэтому окончательного распределения средств на компенсацию процентных ставок пока нет.

Увеличение количества кредитов будет зависеть от привлечения международного финансирования и запуска нового механизма с участием Всемирного банка.

Изменятся ли условия «єОселі»

Увеличение объемов кредитования само по себе не означает автоматического пересмотра условий. Речь идет о процентных ставках, размере первого взноса, предельной стоимости жилья, нормативной площади и требованиях к заемщикам.

В то же время в компании не исключают дальнейшего совершенствования программы: анализируют обращения граждан, предложения банков-партнеров и девелоперов. Возможные изменения могут касаться условий кредитования, требований к недвижимости и расширения возможностей для отдельных категорий заемщиков.

Также в компании отрицают наличие очереди на кредиты по «єОселі»: заявки обрабатывают банки-партнеры, а кредитование происходит в штатном режиме.

Будет ли из-за ипотеки дорожать жилье

В «Укрфинжилье» считают, что сейчас масштабы государственной ипотеки недостаточны для ощутимого влияния на цены. Доля ипотеки в общем количестве сделок купли-продажи жилья составляет около 3%, тогда как ощутимое влияние на ценообразование, по международному опыту, проявляется на уровне 30-40% ипотечных сделок.

Кроме того, в программе «єОселя» есть ограничения по предельной стоимости квадратного метра и максимальной стоимости жилья, которое можно приобрести по льготному кредиту.

Приоритетом на 2027 год компания называет увеличение доли кредитов на приобретение нового жилья. По оценкам Минэкономики, каждая гривна государственной поддержки в рамках «єОселі» генерирует около 2,8 грн налогов и сборов, которые возвращаются в бюджет.

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