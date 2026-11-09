В 2026 году в Украине действуют несколько государственных грантовых программ для ветеранов и переселенцев. Главные из них - обновленная «Власна справа» 2.0 с бонусом +20% и конкурсы Украинского ветеранского фонда «ВАРТО» с грантами от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен.

Помощь ветеранам в Украине в 2026 году расширилась новыми грантами - теперь на собственное дело могут рассчитывать не только военные, но и переселенцы с опытом предпринимательства.

В 2026 году гранты выдают сразу несколько государственных программ, и у каждой свои правила. Основная из них - обновленная «Власна справа» 2.0, которая с сентября дает ветеранскому бизнесу и переселенцам бонус +20% к базовой сумме. Украинский ветеранский фонд (УВФ) параллельно проводит конкурсы «ВАРТО» с грантами от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен, а также компенсирует до 20 тысяч гривен расходов на бизнес.

«Власна справа» 2.0: суммы и бонусы

Обновленная программа работает с 9 сентября 2026 года по постановлению Кабмина №616 и имеет два направления. На открытие бизнеса дают от 100 до 300 тысяч гривен, а с бонусами максимум достигает 500 тысяч. На масштабирование уже существующего дела выделяют от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен, а с бонусами - до 2,5 миллиона.

Ветеранский бизнес получает надбавку +20% к базовой сумме, и ее можно сочетать с другими бонусами в пределах максимума направления. Переселенцы имеют те же +20%, но лишь при условии, что до перемещения имели более шести месяцев предпринимательского опыта. Такой же бонус предусмотрен для релоцированных предприятий, а бизнес на прифронтовых территориях может рассчитывать еще на +30%.

Если ветеран подавался как физлицо, после одобрения он имеет 20 календарных дней, чтобы зарегистрировать субъект ветеранского предпринимательства вместо обычного ФОП или ООО. Заявку на грант подают через «Дию».

Конкурсы Украинского ветеранского фонда «ВАРТО»

УВФ действует при Минветеранов и финансирует ветеранское предпринимательство из государственного бюджета на конкурсной основе. Подаваться могут ветераны, зарегистрированные как ФОП, ветераны-самозанятые (адвокаты, нотариусы, врачи), а также юрлица, где ветераны владеют 100% уставного капитала.

В течение 2026 года фонд провел несколько волн конкурсов. Сумма гранта в большинстве составляла от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен, а отраслевой конкурс на школьное питание «ВАРТО: рецепт турботи» позволял просить до 3 миллионов. Например, в волне «ВАРТО: бизнес с характером» победил 201 заявитель.

Прием заявок на актуальный конкурс «ВАРТО: КРОК ВПЕРЕД» завершился 29 сентября 2026 года в 18:00. Публичные презентации проектов запланированы на 17-24 ноября, а итоговый список победителей объявят 30 ноября 2026 года.

Как получить статус ветеранского предпринимательства

Чтобы претендовать на бонус в «Власна справа» 2.0 или компенсацию УВФ, бизнес должен получить отдельный статус субъекта ветеранского предпринимательства. Его ввел закон №4563-IX, который вступил в силу 26 февраля 2026 года. Заявление подают онлайн на портале «Дия», а предоставление, прекращение или возобновление статуса автоматически фиксируется в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Для заявок в УВФ нужна выписка из реестра, выданная не ранее чем за 7 календарных дней до подачи - ее также можно сформировать в «Дие».

Компенсация «20 тысяч от УВФ»

Помимо конкурсов, фонд имеет программу, которая возмещает до 20 тысяч гривен расходов на предметы и товары для собственного дела. Она работает до завершения военного положения и рассчитана на ветеранов-ФОП и самозанятых со статусом ветеранского предпринимательства.

Компенсируют лишь уже осуществленные лично заявителем расходы, подтвержденные чеками или счетами, а деньги перечисляют только на счет ФОП. Повторная компенсация одному лицу не предусмотрена, поэтому выплату проводят один раз и в порядке очереди.

Аграрные гранты и профессиональная адаптация

Отдельно государство финансирует сады, ягодники, виноградники и теплицы. Грант составляет до 7 миллионов гривен на объект и покрывает не более 70% стоимости проекта, а на деоккупированных и прифронтовых территориях - до 80%. Аграрий должен быть зарегистрирован в Государственном аграрном реестре, а земля - в собственности или аренде минимум на 7 лет.

Также Минветеранов покрывает профессиональную адаптацию - обучение и переквалификацию для ветеранов, членов их семей и семей погибших защитников. Обязательное условие - трудоустройство после обучения.

Напомним, что отдельная программа «Гранты для ветеранов» по старому постановлению №1401 принимала заявки лишь до 31 июля 2026 года, после чего Минэкономики объединило ее с микрогрантами в обновленную «Власну справу». Договоры, заключенные ранее, выполняют на прежних условиях.

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