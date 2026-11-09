10 ноября православные чтят великомученицу Параскеву Пятницу. Рассказываем, кем была святая, какие традиции связаны с этим днем и чего не стоит делать.

Церковные праздники в ноябре продолжаются - во вторник, 10 ноября, Православная церковь чтит великомученицу Параскеву, которую в народе называют Пятницей, а также мучеников Терентия и Неонилу.

Кем была святая Параскева

Параскева жила в III веке в Иконии, что в Малой Азии (теперь это территория Турции), в семье христиан. Ее имя с греческого переводится как «пятница» - так родители назвали дочь в честь дня Христовых страданий.

После смерти родителей девушка раздала имущество бедным и посвятила жизнь проповеди христианства среди язычников. За отказ отречься от веры ее жестоко пытали, а затем казнили.

В народной традиции Параскева считается заступницей женщин, покровительницей брака, домашнего хозяйства и зимних рукодельных занятий.

Традиции и о чем просят святую

У Параскевы Пятницы издавна просят счастья в семейной жизни, лада в семье и исцеления от болезней. Девушки молились о хорошем женихе, замужние женщины - о мире в доме.

В этот день начиналась подготовка к зимним работам: женщины пряли лен и шерсть, занимались рукоделием. Верили, что святая помогает тем, кто работает усердно и с молитвой.

Что нельзя делать 10 ноября

Не пряли и не ткали - считалось, что святая наказывает тех, кто работает в ее день.

Не стирали белье и не мыли полы к вечеру.

Не ссорились и не сквернословили, ведь злые слова, по поверью, возвращаются к тому, кто их говорит.

Народные приметы на 10 ноября

По погоде в этот день определяли будущее. Дождь на Параскеву обещал сырую пору и в следующем году, а ясная звездная ночь - холодную зиму. Иней на деревьях утром предвещал скорые морозы.

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